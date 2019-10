AMLO revelará el 'minuto a minuto' del operativo en Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, la próxima semana, dará a conocer la relatoría, minuto a minuto del operativo fallido contra Ovidio Guzmán que se llevó a cabo el pasado jueves 17 de octubre.

Armas de alto poder vistas en Culiacán provienen de EU: AMLO En el caso de la orden de extradición, dijo que Estados Unidos insiste en el tema, pero aclaró que México actúa de manera independiente.

“Aprovecho también para recordarles que hicimos el compromiso de hacer toda la relatoría del caso Culiacán, minuto a minuto, toda la verdad, y se va a presentar aquí al pueblo de México”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que podría ser a principios de semana cuando se diera el informe detallado, entre martes y miércoles. “Ya hicimos ese compromiso la semana próxima, no el fin de semana, los primeros días de la semana próxima, martes, miércoles vamos a estar presentando todo el informe”, aseveró.

Afirmó que el gabinete de Seguridad ya trabaja en la información que se dará a conocer con el fin de que se transparente todo y no quedé nada inconcluso, con el objetivo de que se resuelvan las dudas en torno a la polémica de la liberación del hijo de ‘El Chapo’ Guzmán.

“Ya se está trabajando en la investigación, en el relato, pero queremos que sea exhaustivo porque es nuestra responsabilidad, transparencia completa, no ocultar nada, decir toda la verdad”, acotó el mandatario.

Por otra parte, López Obrador consideró que lo que se dice en la ‘mañanera’ es algo de suma importancia, por lo que, consideró, se debe actuar con responsabilidad y sin hacer señalamientos precipitados.

“Es muy importante la rueda de prensa, aquí hacemos señalamientos importantes, no es cualquier cosa, no es por presumir, pero no podemos precipitarnos tenemos que ser responsables, esto no quiere decir que se oculten las cosas se va a saber todo, aquí”, determinó.

