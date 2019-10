Trabajamos 16 horas al día para hacer dos sexenios en uno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno trabaja 16 horas al día para que en su sexenio puedan hacerse los cambios que comúnmente se hacen en dos.

"Trabajamos 16 horas, pensamos y al mismo tiempo trabajos 16 horas y 8 para descansar. Si así lo hacemos nos va a rendir el tiempo y no nos va a hacer falta reeligirme, yo soy partidario del sufragio efectivo no reeleción", sentenció.

AMLO envía abrazo a periodistas que tuvieron accidente en su gira por Sonora Al menos 10 periodistas que viajaban en una camioneta resultaron heridos cuando la camioneta se volcó a un lado del camino.

Desde el diálogo con comunidades indígenas de Hermosillo, Sonora, el mandatario federal puntualizó que tras su gobierno quedarán sentadas las bases de un verdadero cambio para ale país.

"Voy a llegar si el pueblo quiere hasta el 24 pero como estamos trabajando 16 horas diarias es como si hicieramos dos sexenio en uno", indicó.





Publicidad





Creará AMLO plan de justicia a indígenas

López Obrador informó que su gobierno ya prepara un plan de justicia para los pueblos indígenas que se desarrollará en tres temas principales: tierra, desarrollo y agua.

"Vamos a atender a todos, vamos a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde, esto lo apoya la mayoría de los mexicanos", expresó.

AMLO revelará el ‘minuto a minuto’ del operativo en Culiacán El mandatario mexicano indicó que podría ser a principios de semana cuando se diera el informe detallado, entre martes y miércoles.

Agregó que en septiembre de 2021 presentará una disculpa pública a los pueblos indígenas de México, no como las cartas que envió al Rey de España y al Papa, las cuales dijo, fueron malentendidas.

"No quiero que nos quedemos nada más en pedir perdón, en ofrecer disculpas, porque lo hago con humildad, siempre he pensado que el poder es humildad y me hincaría en frente de los representantes de los pueblos indígenas yaquis como me hinco donde se hinca el pueblo", aseveró.

Lo más visto en Publimetro TV: