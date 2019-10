‘Ya no hay borregos’, dice AMLO por supuesta manipulación en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no hay ciudadanos imaginarios ni ‘borregos’ por la supuesta manipulación en el proceso interno de renovación de la dirigencia de Morena.

‘Bien dicho’ que Ernestina Godoy sea fiscal carnal de Sheinbaum: AMLO El mandatario consideró que, tanto Claudia Sheinbaum como Ernestina Godoy, son mujeres íntegras y honestas, además de ser compañeras de lucha.

“Pueden hacer eso, aceptando sin conceder, porque no tengo elementos para juzgar y además ni debería meterme, pero sí es importante la reflexión de fondo. Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos: ¿a dónde van? ¿por quién votar?”, dijo al imitar el sonido de un borrego en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Pese a que dijo que no se metía en asuntos partidistas, el mandatario aseguró que se equivocan quienes piensan que la gente es susceptible de manipulación. “El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. i en algo hemos avanzado en los últimos tiempos es en la toma de consciencia de nuestro pueblo”, acotó.

Por lo anterior, dijo que pueden continuar “esas prácticas caciquiles, antidemocráticas, pero no hay que menospreciar al ciudadano”.

‘Están habiendo reacomodos’

López Obrador pidió un aplauso por la ‘politización que hay en nuestro pueblo’, cosa que aseguro se ha avanzado durante su gobierno.

“Si no fuese así yo estaría en el piso, porque los conservadores no se resignan, se resisten, no aceptan los cambios, siguen atacando un día sí y el otro también, y la gente nos apoya y por eso nos mantenemos. Es otra realidad”, señaló.

Y agregó: “Ya se están llevando a cabo reacomodos muy importantes, se está cambiando la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de lograr, lo más difícil también”.

Además, indicó que en caso de que fuera cierto lo de la manipulación a morenitas, no prosperaría porque va a haber una elección; no obstante, envió un mensaje a todos los militantes y los ciudadanos:

“No se dejen manipular, actúen como buenos ciudadanos, como demócratas. El que se deja manipular, el que actúa en función de intereses de grupo, intereses sectarios, no es un buen ciudadano, no es demócrata y, para que quede claro, no está actuando en el marco de definición de principios de la Cuarta Transformación, aunque diga, porque había también la falsedad de decir: ‘Soy de izquierda’”.