Diputados aprueban desaparición del fuero presidencial

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para eliminar el fuero al presidente de la República y éste pueda ser juzgado por corrupción, delitos electorales, entre otros.

Con 20 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones se avalaron las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución, con lo que se amplía el catálogo de delitos por lo cuales se puede juzgar al titular del Ejecutivo.

De esta forma, el presidente actual o futuro podrá ser enjuiciado por los delitos que detalla el artículo 19 constitucional:

Abuso o violencia sexual contra menores

Delincuencia organizada

Homicidio doloso

Feminicidio

Violación

Secuestro

Trata de personas

Robo de casa habitación

Uso de programas sociales con fines electorales

Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones

Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades

Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares

Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos

Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud

Sin embargo, el documento también estipula que para que el presidente pueda ser acusado penalmente solamente podrá ser acusado ante el Senado de la República.

Durante la discusión, el diputado Pablo Gómez Álvarez de Morena aseguró que durante muchos sexenios, los presidentes de la República había sido impunes, realizando actos de corrupción y delitos electorales, algo que llegó a su fin con la aprobación del dictamen.

"Durante muchísimos sexenios condonaban adeudos fiscales, durante muchos sexenios los presidentes eran impunes, nadie se metía con ellos. Hoy queremos enviar un mensaje al país: No estamos de acuerdo, renegamos de esa historia", expresó.

En contraste, el legislador Ricardo Villareal del PAN, aclaró que el dictamen bajo ninguna circunstancia elimina el fuero constitucional, continúa privilegiando al Presidente, ya que sólo puede ser juzgado por algunos delitos del fuero común y no por cualquier delito.

"No cambia el fuero que tenemos los diputados, los senadores, gobernadores u otros políticos, a nosotros esta reforma no nos toca. Nos deja igual, privilegiados mientras los ciudadanos no tienen estos privilegiados", indicó.

El diputado Gerardo Fernández Noroña del PT manifestó que el presente dictamen dará la oportunidad de saber por qué delitos el Presidente puede ser juzgado, aunque propuso que el fuero constitucional continúe para el primer mandatario de la República.

"No es un privilegio, ni un fuero en sentido estricto porque no te da un tribunal especial para ser juzgado, te da un procedimiento diferente que no es privilegio", ahondó.

Después de haber sido cambiada la minuta ésta regresará al Senado de la República para su ratificación.

