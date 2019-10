Reforma Laboral va, pese a amparos de líderes sindicales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que, en efecto, se han interpuesto amparos de parte de sindicatos o líderes sindicales contra la Reforma Laboral, pero es un asunto que ya se está resolviendo en el Poder Judicial.

“Es una etapa nueva y existen estos amparos, en efecto, pero ya se están resolviendo corresponde al Poder Judicial, es un derecho que tienen los dirigentes, los ciudadanos, acudir a amparos, pero se está resolviendo de conformidad con la ley y la Reforma Laboral va hacia adelante”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, indicó que se debe aceptar que ‘ya son nuevos tiempos y ya no es la misma realidad de antes’.

“No puede haber -para decirlo coloquialmente- charrismo sindical, es decir, falta democracia al interior de los sindicatos, no pueden imponerse dirigentes, no hay sindicatos de Estado, el gobierno no tiene dirigentes predilectos, tiene que haber libertad, democracia sindical, esto es voto libre, secreto de los trabajadores sobre quienes deben representarlos”, enfatizó.

Hay resistencias por entrar en terreno inédito

López Obrador consideró que las inconformidades de deben a que en mucho tiempo no existió democracia en los sindicatos y en general, en México por lo que ahora se está entrado en el ‘terreno de lo inédito’.

“Estamos empezando una etapa nueva por eso las resistencias, imagínenese habían sindicatos como el petrolero en donde los trabajadores votaban mostrando su credencial, no había voto secreto tenían que mostrar su credencial”, denunció.

Asimismo, acusó que en otros sindicatos ni siquiera había elecciones para elegir a sus dirigentes. “Entonces estamos empezando y es natural que haya amparos, pero también hay que tomar en cuenta que muchos sindicatos, dirigentes están promoviendo esta reforma, no son todos, la mayoría está aceptando que hay otros tiempos y debe haber libertad, democracia sindical”, puntualizó.

En tanto, aseguró que su gobierno no va a solapara a líderes antidemocráticos.