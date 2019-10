Basta de especular: AMLO tras foto falsa de Ovidio Guzmán en medios

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la cobertura sobre el caso Culiacán -en el operativo que pretendía la captura de Ovidio Guzmán- ‘mostró cómo trabajan algunos medios’.

Se mantienen acuerdos de extradición de Ovidio Guzmán: AMLO Aseguró que en el operativo de captura del hijo de ‘El Chapo’ Guzmán no hay ningún tipo de conspiración ni mala fe sino que son procesos en curso.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario desmintió la versión que se manejó en algunos sitios periodísticos, sobre que Ovidio Guzmán habría sido disfrazado de militar para sacarlo del sitio donde se encontraba y después liberarlo.

Lo anterior, luego de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, explicara que a las 18:48 de día 17 de octubre se tomó la decisión del Gabinete de Seguridad de dar fin a la operación; fue en ese momento que se retiró la Fuerza y Ovidio Guzmán se quedo en el mismo punto donde había sido interceptado. “Nunca es movido de ahí”, acotó.

La imagen que circuló en medios, según Sandoval González, corresponde a un militar que había sido secuestrado por el Cártel de Sinaloa para negociar la liberación de Ovidio. El militar fue privado de su libertad en la caseta de peaje Costa Rica, ubicada en el kilómetro 178+200 de la autopista Mazatlán-Culiacán, donde se apostaron unos 150 presuntos delincuentes.

Sobre la imagen, AMLO aseguró que se enteró hasta este martes, al hacer la relatoría de los hechos que la foto difundir era falsa.

“Cuando la mostraron así (en medios) no le di importancia y les voy a decir por qué, porque llegue a pensar que si se había hecho eso para salvarle la vida a él y a mucha gente, se había actuado bien porque lo más importante era la vida de la gente, no le di importancia pero cuando me entero, se presenta el informe, me muestran las fotos y resulta que es falsa”, puntualizó.

“Le muerden la mano a quien les quitó el bozal”

Ante la relatoría de los hechos, el presidente de México solicitó a los representantes de los medios actuar con profesionalismo y no caer en la manipulación.

“Ya basta de la manipulación, claro que vamos a garantizar las libertades hasta el exceso, pero también no se puede estar apostando a la manipulación”, aseveró.

Asimismo, consideró que la prensa debe aprender “de la maestra de la vida que es la historia” y recordó a los periodistas la frase de Gustavo A. Madero: “le muerden la mano a quien les quitó el bozal”.

Dijo que dicha frase nunca se la perdonaron a Gustavo Madero ni a su hermano, Francisco Madero, y manifestó que esperaba que esto no se volviera a repetir, pues fue una de las historias más vergonzosas de la prensa y llamó a los periodistas a que todos asuman su responsabilidad.

Por todos los cuestionamientos abordados en la ‘mañanera, López Obrador pidió a los medios que se terminara con especulaciones y ‘amarillismo’ y sugirió seguir la conferencia este viernes, porque los reporteros estaban ‘muy excitados’.

“Todo lo que exista, se les va a pasar mañana”, dijo al asegurará que nuevamente se presentaría la línea del tiempo de los hechos en Culiacán.

“Vamos bien y que cada quien asuma su responsabilidad, pero nada de que solo habrá un mensaje y en un sentido”, enfatizó.

