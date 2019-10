No estamos protegiendo absolutamente a nadie: Alfonso Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, indicó que, el hecho de que no haya habido información oficial del operativo, en un inicio, “no justifica la difusión de información equivocada como correcta” que se manejó en algunos medios de comunicación y aseguró que no se está protegiendo a nadie.

Basta de especular: AMLO tras foto falsa de Ovidio Guzmán en medios El mandatario recordó una frase de Madero para criticar a la prensa: “le muerden la mano a quien les quitó el bozal”.

“Deben ustedes entender en buen plan que en ese momento no estábamos pensando en la información, sino en la esencia de la decisión que debíamos de tomar para salvar vidas para no incrementar los niveles de tensión que ya había entre la población y –regreso- evitar enfrentamientos y muerte”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior fue respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien coincidió en que más que proporcionar información o ‘dar la nota’ le importaba informar que detuvieron las operaciones para evitar masacres.

“Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta, y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el Gabinete, porque además, no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie”, agregó Durazo.

'Información fue rectificada'

Durazo Montaño explicó que al día siguiente, de que el mismo 17 de octubre el Gabinete de Seguridad diera una versión equivocada de los hechos, rectificaron la información y se habló de que en realidad se había tratado de un operativo fallido que pretendía la captura de Ovidio Guzmán.

“Ese día al siguiente día en la mañana rectificamos la información que habíamos dado el día anterior”, acotó.

En tanto, a la información que se dio a conocer dijo que la recibió de los propios responsables del operativo.

“Recibimos la información de los propios responsables del operativo que muy probablemente estaban también con la misma preocupación nuestra y en ese momento nos proporcionan esa información y es la que compartimos. Pero como decía el señor presidente, lo importante es que estábamos construyendo la decisión adecuada”, manifestó.

Y agregó: “Cuando recibimos información corregida y corroborada, que ese es otro tema, la corregimos o la expresamos, la damos a conocer al siguiente día, asumiendo la responsabilidad del error de haber recibido información equivocada, pero asumiendo la responsabilidad de corregirla”.

