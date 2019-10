Se mantienen acuerdos de extradición de Ovidio Guzmán: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la orden de captura de Ovidio Guzmán continúa y tras el operativo fallido no se cancela nada por lo que se mantienen los acuerdos de extradición a Estados Unidos.

“Tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición, continua lo mismo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Acerca del operativo de captura contra Ovidio Guzmán, explicó que “no hay ninguna mala fe ni mucho menos intentos de conspiración sino que se trata de un equipo de la Sedena que lleva a cabo estas acciones, un grupo que está acreditado y respaldado por altos mandos.

“Venían haciendo operaciones, varias, sin problema, hasta que se toparon con el tema de Culiacán, pero no hay nada fuera de lo institucional, no intervienen personajes, todos estamos trabajando en armonía, puede ser que los conservadores, los que no quieren el cambio, que quieren seguir con el mismo régimen de corrupción, de privilegios, estén descontentos y expresen nuestras fallas, critiquen, esa es la legítima que esto suceda, pero no pasa a más”, manifestó.

Señaló que todo se trata de puntos de vista diferentes y todo lo demás ‘entra al terreno de las conjeturas y de las especulaciones’.

‘Inteligencia más que fuerza’

López Obrador reiteró que su gobierno trabaja con una estrategia de seguridad diferente en donde se utiliza la inteligencia más que la fuerza.

“Ya hay una actitud distinta, es un centro de inteligencia, no de espionaje y se tiene información de todo lo relacionado con la llamada delincuencia organizada, es un avance el que se le dé más relevancia a la inteligencia para saber qué pueden llevar a cabo en contra de los ciudadanos y actuar a tiempo”, refirió.

Además, aseguró que el Estado mexicano tiene la posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad, a los ciudadanos y hay forma de garantizar la paz.

“Lo que debemos establecer es el que podamos resolver los problemas sin violencia, que no se violen derechos humanos, que se use de manera regulada la fuerza, que sea legítima defensa, que no haya ese afán autoritario -lo voy a decir- fasistoide que prevalecía de querer arrasar, exterminar, acabar con el contrario sino que cuidemos la vida de todos y al mismo tiempo se garantice paz y tranquilidad”, enfatizó.