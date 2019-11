Aclara AMLO que coronel Verde no participó en operativo en Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que, el nombre que se reveló este jueves, del coronel Juan José Verde Montes, pertenece a quién coordina el Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), no a quien participó en el operativo en Culiacán.

Revela Sedena video inédito de la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán El material audiovisual fue difundido como parte de la relatoría del minuto a minuto del operativo fallido que se llevó a cabo el pasado 17 de octubre.

“Yo recuerdo -es importante tratar los temas- recuerdo que ayer cuando pedí al general que diera a conocer el nombre, le dije que no así del que estaba en acción, nadamas que no se escuchó bien a lo mejor porque dijimos ‘el que esta ahí por razones de seguridad no se puede dar sus nombre, pero sí quien es el encargado del grupo que llevó a cabo estas acciones’; eso fue lo que se dijo “, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Para demostrar que sus dichos fueron ciertos, el mandatario pidió a su equipo proyectar el fragmento de la conferencia de este jueves en donde dice que no se dé el nombre de quién participó en el operativo por protección de él y su familia.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, recalcó que el coordinador del GAIN, José Verde Montes, radica en la Ciudad de México y desde este lugar coordina los esfuerzos de los operativos, pero él no participó en la operación en Culiacán.

“Quien llevaba el mando es otro, pero ese no podemos dar el nombre por que hay investigación de por medio y por debido proceso no podemos decirlo”, enfatizó.

‘El que nada debe nada teme’

Acerca de la polémica que surgió tras revelar el nombre y que algunos se pocisionaron al respecto pidiendo protección para el coronel y su familia, entre ellos el ex presidente Felipe Calderón, López Obrador contestó:

“Cuando recomiendan que hay que protegerlo, ¿quién lo recomienda? Pues quienes apostaron a la guerra y si se opta por eso pues entonces no hay tranquilidad y no es ser temerario, es que el que nada debe nada teme y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer.

Además, destacó que todos los servidores públicos corren un riesgo y por ello tienen que actuar con protección, pero no ser ‘temerarios’.

“También esto tiene que ver con la idea de la guerra, con lo que venía de antes, si alguien participaba en un operativo pues podía perder la vida en este caso se trata de un oficial que ee el coordinador de estas operaciones, pero su jefe jerárquico es el secretario de la Defensa y también el presidente de la República, no es él , es el secretario y el presidente”, acotó.

En cuanto a la protección al coronel, dijo que va a tener la que tienen todos los ciudadanos. “Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, no odiamos a nadie, no quiero recordar escenas de las pasadas administraciones cuando detenían o en enfrentamiento perdía la vida un presunto delincuente, les tomaban fotos humillantes. Nosotros no hacemos eso si ustedes revisan el comportamiento de los soldados cuando detienen a Ovidio y sale una señora le dice un soldado ‘calma señora, tranquila no somos delincuentes’, abundó.

Y agregó: “Pero si hace falta se le protege como a todos, pero no está solo, no está solo, somos un equipo y todos vamos con responsabilidad, de todas maneras respetando los procedimientos del Ejército y lo que ellos valoren se va a actuar se va a proceder”.