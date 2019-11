Legal, toma de protesta de Bonilla por cinco años: Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó que hoy es legal que Jaime Bonilla haya rendido protesta como gobernador de Baja California, por un periodo de cinco años y no por dos.

La funcionaria resaltó que el Congreso local está facultado para emitir las normas por lo que resultar legal, mientras que la Suprema Corte será la que convalide o no la decisión de ampliar el mandato al morenista.

“Hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo y estuvo facultado el Congreso para emitir la norma”, expuso Sánchez Cordero, quien asistió a la toma de protesta de Bonilla en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con medios en Baja California, la secretaria de Gobernación prefirió no dar su opinión al respecto; “yo no puedo estar o no de acuerdo, el Congreso emite la norma y el Tribunal constitucional va a resolver”.

Al ser cuestionada sobre su sentir al asistir a este acto, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó de “maravilloso” recobrar Baja California, luego de 30 años de administraciones panistas.

En declaraciones pasadas, ante el Pleno del Senado, Sánchez Cordero consideró que la ampliación de mandato en esa entidad era inconstitucional. No obstante, dijo que la federación debe ser respetuosa de las disposiciones soberanas de los estados.

