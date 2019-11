Promete AMLO investigar origen del hashtag #PrensaProstituida

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió investigar el origen del hashtag #PrensaProstituida, el cual se convirtió en tendencia en Twitter este jueves tras la conferencia matutina del mandatario en donde fue cuestionado por los medios de comunicación sobre el caso Culiacán.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, reporteros informaron al presidente lo que se había desatado en redes sociales -amenazas e insultos contra algunos medios- debido a los cuestionamientos sobre el operativo fallido contra Ovidio Guzmán y preguntaron si había un funcionario detrás de ello y si se investigaría al respecto, a lo que López Obrador respondió:

“Sí y lo doy a conocer aquí sobre este tema en particular porque hay evidencias no se puede borrar, estaría bien hacer la investigación y analizarlo aquí, qué cosa es lo que realmente está sucediendo, conocer la realidad, lo que sucede en este caso es un hecho importante”.

Agregó que “hay un ambiente así y hay que irlo apaciguando con la ayuda de todos, pero si sería interesante hacer la investigación siempre y cuando no cueste porque no hay”.

Ataque fue ‘auténtico’

Sobre los ataques que recibieron diversos reporteros en Twitter también bajo otros hashtags como #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta, el mandatario consideró que fue una reacción de la propia gente y fue ‘auténtica no artificial’, es decir, no fue orquestada por nadie.

“Así está la situación a veces no nos percataos nosotros, pero hay una sociedad una ciudadanía muy politizada como nunca en la historia de México por eso hablo y no son palabras; ya no hay ciudadanos imaginarios ya la gente está más que despierta y se tiene ese instrumento que antes no existía, que son las redes sociales, entonces cualquier cosa que la gente considere no adecuada a su criterio lo expone con libertad”, enfatizó.

Sobre los insultos dijo que ‘estaba mal’ pero que, de acuerdo con su experiencia, no fueron bots los que pusieron en tendencia dichos hashtags.

“No creo que sean bots a no ser que sean de nuestros enemigos o adversarios que para exacerbar las diferencias de nosotros con los medios, ahora si que como se dice ‘para amarrar navajas’ han desatado esa campaña, pero no, lo veo mas expontaneo ahora que si el el contenido es el correcto eso no”, abundó.

Además, acerca de la frase “le muerden la mano a quien les quitó el bozal”, de Gustavo A. Madero que revivió este jueves, señaló que no la había dicho con intención de igualar a los periodistas con ningún animal sino su propósito era contextualizar para recordar lo que se padeció en el pasado.

