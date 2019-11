Suman 6 alcaldes asesinados en el sexenio; exigen protocolo de seguridad

Con la muerte de Francisco Tenorio Contreras, alcalde del municipio mexiquense de Valle de Chalco, suman seis ediles asesinados en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tenorio Contreras falleció este sábado después de recibir un disparo en la cabeza durante un recorrido en la colonia Darío Martínez de esta demarcación. El edil había denunciado amenazas en su contra por parte de funcionarios de aquel municipio y los cuales presuntamente pertenecían al crimen organizado.

Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco, será sepultado en Juchitepec Al cadáver también se le practica la necropsia de ley para conocer con exactitud el trayecto que siguió la bala que le quitó la vida.

De acuerdo con el conteo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), otros cinco alcaldes han sido asesinados en México desde el 1 de diciembre de 2018: Dos de Oaxaca, Alejandro Aparicio de Tlaxiaco y Carmela Parral de San José Estancia Grande; una de Coahuila, Olga Kobel de Juárez; uno de Michoacán, David Otlica de Nahuatzen, y otra edil, Maricela Vallejo de Mixtla, en Veracruz.

Por su afiliación política, Morena es el partido con más presidentes municipales asesinados este sexenio con tres, le sigue el PRD con dos y, por último, el PRI con una alcalde.

Asimismo nueve ex presidentes municipales también fueron ultimados durante los primeros meses de este gobierno, así como cuatro síndicos en funciones, cuatro regidores en funciones y cuatro ex regidores, sumando más de 27 trabajadores y ex trabajadores muertos.

Causas de la violencia contra alcaldes

La ANAC especificó que son tres los principales factores identificados en las demarcaciones donde se han asesinado a sus alcaldes y trabajadores municipales. La primera es que presentan un bajo desarrollo institucional; es decir, no cuentan con una organización sólida tanto en personal capacitado, como en el uso óptimo de recursos y en su habilidad para resolver problemas.

La presencia del crimen organizado es el segundo aspecto que ha detonado la violencia política en el país, sobre todo, después de la guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y de las elecciones federales de 2018 donde ocurrió una de las jornadas más violentas en la historia del país.

En los últimos tres sexenios, los estados con mayor número de presidentes municipales asesinados son:

Oaxaca 35 Veracruz 16 Michoacán 15 Guerrero 13 Puebla 11 Estado de México 9 Tamaulipas 7 Durango 6 Jalisco 6 Chihuahua 5

Total: 156

9 de cada 10 municipios sin subsidio para seguridad

En tercer lugar, de los municipios donde se registraron ataques en contra de sus políticos, 92% no contaban con el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad (Fortaseg) al momento del siniestro.

Este subsidio federal cubre aspectos de evaluación de control de confianza de las policías municipales, su capacitación y mejora de condiciones laborales, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito, así como la profesionalización, certificación y equipamiento de las instituciones de seguridad pública.

"Denunciamos que Valle de Chalco sufrió una importante disminución del presupuesto que recibió a través de Fortaseg", señaló Enrique Vargas del Villar, presidente de la ANAC, sobre el asesinato del edil de Valle de Chalco.

50 municipios están coludidos con el crimen organizado: Durazo El titular de Seguridad reconoció que la Guardia Nacional no será suficiente sin el trabajo de las policías municipales.

Los estados con un mayor número de asesinatos de políticos corresponde a las entidades con un alto porcentaje de ciudadanos que tienen una percepción negativa en cuanto a seguridad, en específico, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán y Estado de México en donde 8 de cada 10 ciudadanos consideran vivir en un lugar inseguro, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 .

Exigen protocolo de seguridad

Ante es panorama, la ANAC hizo un llamado a la Federación para contemplar un protocolo de seguridad debido al grado de violencia en contra de los presidente municipales.

Este protocolo contempla catalogar a los municipios por zonas de riesgo, conformar un comité de seguridad, crear agentes especiales para proteger a los mandatarios, así como procesos para seguir en caso de daños, amenazas, atentados y asesinatos.

Lo más visto en Publimetro TV: