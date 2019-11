‘Cuentas claras y chocolate espeso’, explica AMLO tuits sobre golpe de Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que era importante hablar con claridad por lo que explicó su mensaje que publicó este sábado en redes sociales en el que aseguró que, en la Cuarta Transformación que encabeza, no hay condiciones para dar un golpe de Estado.

“Creo que es importante hablar con claridad. Al pan, pan; al vino, vino. Cuentas claras y chocolate espeso. Nada de indefiniciones, en política la indefinición suele ser funesta, hay que tener mucha claridad. Y por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado; no existen condiciones, eso es lo que digo, no hay esas condiciones, para que no se caiga en esa tentación”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que su mensaje surgió también por el “imprudente” discurso del general Carlos Gaytán Ochoa, subsecretario y jefe del Estado Mayor de la Sedena en el sexenio de Felipe Calderón, quien en días recientes declaró que los soldados se sienten agraviados en la presente administración.

“La declaración del general es imprudente. Tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse, pero si leen ustedes el texto hay una actitud poco mesurada. Recuerdo algo que dice: ‘Hay una ideología dominante, que no mayoritaria’. Un lenguaje bastante, bastante conservador”, puntualizó.

‘La mayoría de la gente nos está apoyando’

López Obrador consideró que todas las declaraciones en contra de su gobierno están surgiendo porque hay una nueva política, la cual cuenta con el respaldo de la mayoría de la gente.

“Afortunadamente la mayoría de la gente -que es lo que digo en mi mensaje- nos está apoyando, nos está respaldando; y cuando hablo de la mayoría del pueblo de México desde luego que incluyo a los soldados, que son pueblo uniformado”.

En esta línea, explicó que “se creó ese pensamiento autoritario, reaccionario durante el periodo neoliberal”; no obstante, reiteró que no hay nada que temer.

“Hay algunos que no quieren entender que esto ya cambió, pero hay otros que no se dan cuenta porque siempre hay burbujas, hay analistas políticos, columnistas que no conocen el país, que nunca han ido a los pueblos, que no hablan con la gente, entonces no tienen elementos como para comprender que se están dando reacomodos, que hay otras condiciones que no existían anteriormente”, acotó.