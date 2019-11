Alex LeBarón a Trump: “¿Quiere ayudar? Reduzca el consumo de drogas en EU”

Alex LeBarón, integrante de la familia que sufrió una emboscada por miembros del crimen organizado, exigió al presidente de EU, Donald Trump ,aplicar medidas en su país para evitar que ocurran crímenes como el ocurrido la tarde de ayer a su familia en Chihuahua.

“¿Quiere ayudar? Concéntrese en reducir el consumo de drogas en EU. ¿Quiere ayudar un poco más? Evite que las lagunas en la AFT y Gun Law inyecten sistemáticamente armas de asalto de alta potencia en México… Por favor, ayuda”, escribió en su cuenta de Twitter.

Want to help? Focus on lowering Drug Consumption in U.S. Want to help some more? Stop the ATF and Gun Law loopholes from systematically injecting high powered assault weapons to Mexico… Please help ☝️@realDonaldTrump https://t.co/wqwfmqhPC1

— LeBaron (@AlexLebaron1) November 5, 2019