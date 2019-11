AMLO difiere con Trump de ‘hacer la guerra’ para liberar a México de cárteles

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no coincidir con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre ‘hacer la guerra’ para liberar a México de los cárteles de la droga, esto, tras lo sucedido en la familia LeBarón, donde fallecieron nueve personas en una emboscada de la delincuencia organizada.

“Nosotros en eso no coincidimos. Los que tienen esa manera de pensar se les respeta, pero no va de acuerdo con nuestras convicciones, lo peor que puede haber es la guerra, los que han leído sobre la guerra o los que han padecido una guerra saben lo que eso significa. Además es lo contrario a la política, la política se inventó para evitar la guerra, la guerra es sinónimo de irracionalidad, la guerra es irracional, nosotros estamos por la paz”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, aseguró que en su gobierno no tienen cabida los afanes autoritarios y no van a ceder en eso de enfrentar ‘el mal con el mal’.

“Hace falta inteligencia más que fuerza, hay inteligencia más que fuerza y persecución a criminales, castigo, no corrupción, no impunidad, no vinculación entre autoridades y delincuencia y mucho bienestar en la población “, acotó.

Agradece apoyo, pero pide no intervención

El mandatario prometió comunicarse con Trump al finalizar la conferencia matutina para agradecerle el apoyo que está ofreciendo a México para terminar con la delincuencia organizada; sin embargo, dijo que eso corresponde solamente a México.

“Le agradecemos mucho al presidente Trump y a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia de conformidad con nuestra Constitución y con nuestra tradición de independencia y soberanía. Entonces voy a hablar con Trump para agradecerle su apoyo y ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda, en el caso de que se necesite y en el marco de la legalidad internacional vigente y acuerdos bilaterales, solicitaríamos ese apoyo que agradecemos mucho”.

No obstante, dijo: “Creo que no necesitamos para atender estos caso de la intervención de un gobierno extranjero, todo esto, de manera muy respetuosa, no puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio sino existe un acuerdo de cooperación y desde luego la solicitud expresa de nuestro gobierno”.

Sobre su estrategia de seguridad, dijo que ya hay resultados y eso se ha podido ver en el freno de la ‘escalada de violencia’.

“Nos estabilizamos primero y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva eso lo informamos hace unos días aquí, en dos delitos: homicidios y robo de vehículos”, enfatizó.

Trump ofrece declarar la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció apoyo militar a México para "borrar de la faz de la Tierra" a los cárteles de la droga; tras la masacre a la familia LeBarón -la mayoría ciudadanos estadounidenses- en los límites entre Chihuahua y Sonora, en la que murieron tres adultos y nueve niños.

