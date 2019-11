Titular de la CNDH debe sentir el dolor que causa violar derechos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe ser gente honesta e independiente, “porque es poco lo que ha hecho la Comisión”.

AMLO difiere con Trump de ‘hacer la guerra’ para liberar a México de cárteles Dijo agradecer el apoyo que ofrece su homólogo estadounidense, pero consideró que México no necesita la intervención de un gobierno extranjero.

“Tiene que ser una institución independiente y con gente con principios y que realmente sienta el dolor que causa la violación de derechos humanos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Sobre la activista Rosario Piedra Ibarra, dijo tenerle mucha admiración y respeto, pero aseguró que es una decisión que tendrá que tomar el Senado de la República. No obstante, opinó que es mejor que la encomienda quede a quien ha padecido violaciones a su derechos humanos que a alguien con maestría o doctorado que en el pasado, por ejemplo, ‘guardaron silencio’.

“Mi opinión es que no sean sólo profesionales de los derechos humanos, profesionales en el sentido de que estudiaron una maestría, un doctorado en derechos humanos, pero son académicos; yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia de violaciones de derechos humanos, entregarles a ellos la encomienda, porque los que han estado ahí, con todo respeto, que vienen de los institutos jurídicos y currículums, maestrías, seminarios, ¿y cuántos años así?, ¿y qué se ha hecho?”, cuestionó.

Crítica a la institución

López Obrador volvió a cuestionar lo que hizo la CNDH durante el periodo neoliberal: “No quiero verme estricto, pero es más lo que ha ocultado, lo que ha tapado, que lo que ha hecho para defender los derechos humanos. Han guardado un silencio cómplice durante mucho tiempo, tan es así que vivimos periodos”.

En esta línea, ofreció disculpas por mencionar al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y el vínculo que existía con los que pertenecían en ese entonces a la Comisión.

“Ofrezco disculpas porque voy a tener que mencionar de nuevo a Calderón. Cuando la guerra, los índices de letalidad eran de los más altos del mundo y la Comisión de Derechos Humanos no se daba por enterada, no se dieron por enterados. Entonces, ¿para qué tener organismos así? Desde luego no es la institución, sino los que han estado ahí, que están demasiado vinculados al régimen”, puntualizó.

Asimismo, llamó a frenar la simulación para aparentar que se están atendiendo los problemas de derechos humanos:

“Está como los expertos estos en la transparencia o los expertos en el combate a la corrupción, de la llamada sociedad civil, impulsados por la derecha para simular, para aparentar que se están atendiendo los problemas de violación de derechos humanos, de corrupción, de falta de transparencia y en los hechos continúa lo mismo o continuó lo mismo. Entonces, ya basta de todo eso, ya basta de simular”, acotó.

Lo más visto en Publimetro TV: