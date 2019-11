'Me quería dar un beso y no me dejé', recuerda AMLO de Javier Sicilia

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el día en que rechazó un beso por parte del poeta y activista Javier Sicilia y reconoció que ‘desde hace mucho’ existen diferencias entre ambos.

“Con él desde hace mucho tiempo no pensamos igual, en mi caso desde una campaña, bueno, no me dejé que me diera un beso en una ocasión, o sea, tenemos diferencias”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario se refirió al evento sucedido en 2012 cuando los entonces candidatos a la presidencia acudían a foros para reunirse con las víctimas de la violencia en México. Sicilia, uno de los organizadores, solía recibir con abrazos y besos a los políticos.

Fue entonces cuando Sicilia trató de besar a López Obrador y él lo rechazó dándole únicamente un abrazo, hecho que fuer criticado; sin embargó, el ahora presidente argumentó que no lo había hecho porque era algo mediático.

Foto: Cuartoscuro

‘Respeto su punto de vista, pero no lo comparto’

Sobre las declaraciones hechas por el poeta y activista Javier Sicilia tras lo ocurrido a la familia LeBarón, donde lo acusó de haber traicionado al pueblo mexicano con su política de verdad, justicia y paz a la que se comprometió, el mandatario dijo:

“Está en su derecho, él tiene una visión distinta de la nuestra. Entonces, respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Nosotros lo que buscamos es la paz”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional al ser cuestionado al respecto.

Expresó que si a Javier Sicilia le parece que actuar como lo está haciendo su gobierno significa apostar por la violencia, “pues esa es su concepción, pero no es así”.

“Tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse. Y según entiendo lo que él plantea es que nosotros hemos dejado de lado la paz. ¿Así es lo que él plantea? […] Pues no. Comparto su derecho a expresarse, a manifestarse, pero nosotros queremos la paz y precisamente por eso no optamos por la violencia”, refirió.

Declaraciones de Javier Sicilia

El poeta y activista mexicano escribió una carta a Julián LeBarón tras la tragedia de la que fue víctima su familia este lunes. En el texto, acusó a López Obrador de haber traicionado al pueblo con su política de paz.

Más información:

AMLO traicionó con su política de paz: Javier Sicilia El poeta y activista mexicano escribió una carta a Julián LeBarón tras la tragedia de la que fue víctima su familia este lunes.

Lo más visto en Publimetro TV: