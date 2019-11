Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a periodistas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que siempre ha sido respetuoso con los periodistas tras ser cuestionado sobre si se comprometía a dejar de estigmatizar el ejercicio periodístico en México.

“Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a periodistas yo quiero estigmatizar a la corrupción no a los periodistas, aquí lo que hay siempre es un dialogo circular y antes no se acostumbraba a esto porque la prensa estaba sometida en México con honrosas excepciones, subvencionada, entonces ahora hay libertades plenas y lo único que se hace aquí es informarle a los ciudadanos, garantizar el derecho del pueblo a la información, eso es lo que hacemos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, destacó que en su gobierno no se utiliza un lenguaje ofensivo. “Somos respetuosos nadamos que sí ejercemos nuestro derecho de réplica, también tenemos el derecho a manifestarnos, somos libres, no va a haber censura para nadie”, abundó.

Al insistirle sobre si se comprometía a dejar de utilizar un lenguaje ofensivo hacia los medios, dijo: “No tengo porque comprometerme porque sencillamente actúo con respeto para todos”.

Y agregó: “Nunca jamas en el tiempo que llevamos luchando hemos afectado o agredido a un periodista ni lo haríamos por una cuestión de principios, de convicción, siempre los he respetado a todos, no los veo como enemigos sino como adversarios, pero es que antes eran intocables, columnistas, conductores de radio, en televisión que ganaban no se ahora cuanto pero hasta un millón de pesos al mes o dos millones, los grupos de intereses creados casi todos tienen medios de comunicación”.

‘Ahora es distinto’

López Obrador indicó que en la Cuarta Transformación que su gobierno impulsa hay un nuevo panorama y eso no ha sido entendido adecuadamente.

“Esto no ha sido entendido adecuadamente porque existían consorcios, grandes aparatos que dominaban la llamada opinión publica no había pluralidad era predominante el dominio de la prensa al servicio del régimen; entonces, ahora es distinto, ahora todo mundo se manifiesta, se expresa, tenemos la dicha enorme la ventaja de contar con la redes sociales entonces la prensa convencional que marcaba la agenda destruir a opositores, silenciaba lo que al régimen le convenía aplaudía, callaba, pues no se siente cómoda porque ya es otra la situación”, puntualizó.

Explicó que en el sexenio pasado sucedió algo similar con la periodista Carmen Aristegui. “También nadie o muy pocos la defendieron entonces ahora hay cambios hay libertades plenas y los que tenían el poder los que se sentían dueños de México que se han dedicado a saquear, a robar, a prostituirlo todo incluido el periodismo pues no están de acuerdo con lo que estamos haciendo”, enfatizó.

En tanto, aseguró que él nunca ha pedido a algún directivo d eu periódico o una estación de radio que pida la renuncia a un periodista que ha cuestionado su gobierno.

“De hacer esos cuestionamientos a que nosotros limitemos la libertad de expresión hay una gran diferencia. Nosotros siempre vamos a respetar la libertad que tienen todos los ciudadanos de manifestarse, yo nunca he pedido a ningún director de un periodo o estación de radio, nunca me he quejado en contra de un periodista en particular nunca lo he hecho ni hemos padecido de guerra sucia orquestada en medios nacionales e internacionales”, acotó.