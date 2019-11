Nosotros no tenemos precio: AMLO a la delincuencia organizada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tiene precio y durante su administración no va a haber complicidad entre autoridades y delincuencia.

“Nada de que vamos a respetar a delincuentes, no, el que comete un delito va a ser castigado y nada de dinero; nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional al ser cuestionado sobre qué está haciendo su gobierno para atender la descomposición social que hay en algunos puntos del país.

No obstante, el mandatario reafirmó su postura de que la violencia no se enfrena con la violencia y en la Cuarta Transformación hay un camino de paradigma en materia de seguridad.

“Es otra estrategia, es distinto y ya hemos avanzado, poco, pero ahora tenemos Guardia Nacional que no había, hay más presencia en el territorio y se están capacitando, se están reclutando, formando nuevos elementos y vamos ir avanzando porque se está trabajando haciendo algo muy especial importante en materia de inteligencia porque es mejor usar bien la inteligencia y no apostar todo a la fuerza”, enfatizó.

‘Hay que atender las causas’

López Obrador reconoció que hay un nivel de descomposición extremo que originó la política neoliberal al no atender las causas por eso su gobierno se está centrando en ello. Además, aseguró que los que pertenecen al crimen organizado por lo general están drogados.

“Hay personas que están en el crimen organizado y ya con un nivel de descomposición extremo, por lo general los que cometen estos actos de crímenes, de asesinatos por lo general, son gentes drogadas, eso esta probado”, señaló.

Y agregó: “Cuando están en la acción, en enfrentamientos, la mayoría drogados, o sea, en una enajenación, una situación irracional completamente, eso esta probado, tenemos datos ahora en Culiacán donde detienen a unos militares los que los detienen los apresan estaban drogados y ofreciéndole droga a militares”.

Indicó que es mejor prevenir que lamentar y de ahí la política de su gobierno. “Vamos a luchar, procurar, que hay una sociedad mejor no la degradación que significó la política neoliberal sin autoridad moral cómo las autoridades van a actuar si va a llevar tiempo, pero vamos bien”, enfatizó.