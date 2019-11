Subastan casas del Cártel de Sinaloa

Este domingo se lleva a cabo la 5° subasta de bienes de lujo incautados al crimen organizado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los bienes a subastar se encuentran siete casas ubicadas en Culiacán y que pertenecían a integrantes del Cártel de Sinaloa.

SAE busca recaudar más de 19 mdp por casas del Chapo El próximo 10 de noviembre, el gobierno pondrá a subasta las casas localizadas en Culiacán, Sinaloa, que aseguró en 2014 la PGR.

De acuerdo con Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo robado (antes SAE), las casas fueron revisadas para que no representen un peligro para los compradores.

'No ha habido ninguna queja de los compradores que han adquirido otros bienes de este tipo. Es una buena opción para adquirir una propiedad', informó Rodríguez Vargas.

Agregó que se hizo una campaña con los vecinos de estos inmueble para que no exista problemas con los nuevos propietarios.

Explicó que se venderán 45 lotes con un valor estimado de 32.5 millones de pesos que irán para la adquisición de instrumentos musicales para niños en Oaxaca.

El titular de este instituto hizo énfasis en que de no venderse podrían volver a ofertarse. Destacó que aunque no se tiene contemplado donarse estos inmuebles a organizaciones o dependencias, no se descarta en un futuro.

La subasta será de:

24 vehículos

9 inmuebles

2 buques en Tabasco

