Acusa Ebrard a la OEA de guardar silencio ante renuncia de Evo Morales

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, acusó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de guardar silencio ante la renuncia del ahora ex presidente boliviano, Evo Morales, por lo que México convocará a una reunión urgente.

“¿Cómo se puede guardar silencio ante un acontecimiento de esta gravedad?”, cuestionó el canciller mexicano en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Señaló que el encuentro que solicitará México será para fijar su postura de reivindicar y demandar el respeto al orden constitucional y la democracia política, así como hacer valer el derecho de asilo que México no sólo ha promovido sino ejercido en circunstancias históricas que caracterizan a su política exterior.

En tanto, aseguró que lo que sucedió en Bolivia, el Gobierno de México lo condena como un golpe de Estado. "El presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente es un golpe", acotó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno estará pendiente de lo que acontezca en Bolivia, sobre todo por que hay 10 mil connacionales que viven en ese país, de los cuales ya están pendientes la Embajada y el Consulado para atenderlos frente a cualquier situación.

En esta línea, aclaró que, al momento, no se han registrado ataques a la residencia oficial mexican en La Paz, Bolivia, pero dijo que la SRE se mantiene alerta.

México no aceptaría un gobierno militar

Sobre el nuevo gobierno que surgiría en Bolivia después de la renuncia de Evo Morales, el canciller mexicano dijo que el principio de no intervención en política exterior en la crisis boliviana significa reconocer el gobierno electo democráticamente.

"No aceptaremos otro gobierno que no surja de la voluntad popular", aseveró al especificar que México no vería con buenos ojos a un gobierno que no emane de un proceso democrático.

De acuerdo a la Constitución, dijo el canciller, el presidente de Bolivia, Evo Morales, es legítimo hasta terminar su periodo para el que fue electo, en enero de 2020.

Por otra parte, advirtió que en Bolivia se vive un caso no previsto en la Constitución ante la renuncia del presidente y vicepresidente. “Se entró en un terreno no previsto […] no puede ser que el Ejército pida la renuncia de un presidente electo en funciones”, aseveró.

En el caso de México, dijo que lo que hay en la Cuarta Transformación es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Además, aseguró que hay confianza en quien encabeza las instituciones.

No al silencio: AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que suscribía la postura expresada por el secretario de Relaciones Exteriores y agregó:

“(Hago) el exhorto a la OEA para que con urgencia convoque a una reunión y se fije con claridad una postura. No al silencio”, enfatizó.