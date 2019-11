Ya hay detenidos por masacre contra los LeBarón: Durazo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, confirmó que ya hay detenidos por el asesinato de seis integrantes de la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua; sin embargo, no precisó cuántos.

"Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información, toda vez que la investigación está ya en manos, tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, como en manos de la Fiscalía General de la República", señaló este lunes.

Agregó que corresponde a las Fiscalías General y locales dar los pormenores de lo ocurrido el pasado 4 de noviembre pues una vez que se abrió la carpeta, pues ellos son los entes encargados de las investigaciones.

Asimismo, Durazo Montaño confirmó que ya trabaja personal del Buró Federal de Investigación (FBI) en el país para investigar la masacre, ya que la familia LeBarón era de procedencia estadounidense.

"El gobierno norteamericano ha dado todas las facilidades en el caso de la investigación de la masacre de El Paso y, en reciprocidad, estamos correspondiendo para que tengan todas las facilidades respecto a la tragedia de la familia LeBarón", explicó tras inaugurar la Segunda Reunión Regional de Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, y de Seguridad Municipal Zona Centro.

El encargado de la seguridad interna declaró que el FBI no es el único organismo internacional que labora en México pues otras 11 instituciones investigan casos importantes contra el crimen organizado.

Por su parte, el activista Julian LeBarón había señalado en días anteriores que el titular de SSPC le informó sobre la detención de tres personas relacionadas al crimen de su familia; sin embargo, esto no fue corroborado por Durazo.

Pacificación no será "de la noche a la mañana"

Durante el evento realizado en un hotel de la Ciudad de México, Durazo Montaño reconoció que el combate al crimen organizado y el proceso de pacificación del país no se llevará a cabo "de la noche a la mañana".

"Esta tarea que debe ser meta estratégica de todo gobierno no la vamos a conseguir de un día para otro, de la noche a la mañana, se diga lo que se diga", reconoció.

El titular de la SSPC señaló que la estrategia de seguridad se basa en:

Combate a la corrupción: No hay forma de enderezar la seguridad pública sino combatimos a fondo la corrupción.

Insistir en una visión amplia para atender las causas profundas que generan la inseguridad: político, económico, social, educativas, de salud, etc.

Profesionalizar a los cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional.

El uso de inteligencia sobre la fuerza particularmente de la inteligencia financiera para combatir a organizaciones criminales.

La regeneración ética de la sociedad que debe de partir del ejemplo de un gobierno austero, honesto y socialmente comprometido.

Destacó que antes de este gobierno se había combatido la inseguridad de una forma equivocada a través de la fuerza y con ayuda del extranjero.

"En este gobierno hemos detenido a un sin número de líderes del crimen organizado; sin embargo, parecería que no se ha detenido a nadie porque no hemos llenado las pantallas de televisión con su detención, y así va a seguir, no vamos a empoderar a esto líderes para que sean modelos a seguir", exclamó.

Aseveró que este empoderamiento en los medios de comunicación llevó a que los capos del crimen organizado inspiraran las narcoseries y narcocorridos que ahora forma parte de la cultura de la muerte y tanto daño ha hecho a los mexicanos.

