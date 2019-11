FBI no reemplazará a FGR en caso LeBarón, aclara Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) no reemplazará los trabajos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso LeBarón.

“Una cosa es acompañar y otra cosa es reemplazar, cosa que jamás admitiríamos. Entonces, van a acompañar el proceso, lo vieron con buenos ojos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En este sentido, el canciller recordó que entre México y Estados Unidos hay un tratado de cooperación y asistencia jurídica mutua, el cual quedó de manifiesto desde 1994 por medio de un acuerdo entre la antes Procuraduría General de la República, hoy FGR, y el FBI.

Detalló que la intervención de la FGR en el caso, se debe a que están están involucrados recursos, personas y armas que también tienen su origen en Estados Unidos.

Participación del FBI es por iniciativa de México

Ante el cuestionamiento sobre la participación del FBI en el caso LeBarón, Ebrard Casaubón aclaró que México fue quien los invitó a participar en las investigaciones. “En primer lugar quiero subrayar, México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó”, acotó.

Explicó que la decisión se tomó porque “se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiésemos que en este caso el FBI tuviese acceso a las investigaciones, como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos, el más reciente el caso de El Paso”.

Asimismo, informó que entre las limitaciones en la participación del FBI se tiene el que no haya agentes armados y que no puedan celebrar diligencias que no sean por conducto de la FGR.

Sobre el número de agentes que participarían en la investigación, detalló que eso lo determinará la Fiscalía. “Cuánto son, cuántos días vienen, porque a veces vienen, por ejemplo, unos son peritos, otros son especializaciones diferentes; entonces, lo va a determinar la Fiscalía y se los informará, yo supongo”, puntualizó.

