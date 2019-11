No queremos mezquindades en el caso del Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, en el caso del Tren Maya, se realizará una consulta ciudadana para que la ciudadanía decida si se lleva a cabo la construcción, con el fin de evitar un ‘sabotaje legal’ como ocurrió con el aeropuerto a construirse en Santa Lucía.

Licitación de ferrocarriles para Tren Maya será en marzo 2020 El encargado del proyecto, Rogelio Jiménez Pons, descartó la participación de empresas mexicanas al argumentar que ninguna se dedica a ello.

“Como hay intereses creados, lo vimos en el caso del aeropuerto, 140 amparos, porque no querían que se construyera el nuevo aeropuerto, no queremos que esto suceda también en el caso del Tren Maya, no queremos mezquindades, porque si no, no terminaríamos la obra en el sexenio si hay sabotaje legal”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que ya se está haciendo el estudio del proyecto de ingeniería básica para el Tren, pero antes de lanzar la convocatoria de licitación para la construcción, se pedirá la opinión de la gente.

“Se va a llevar a cabo una consulta en toda la región, porque queremos hacer las cosas en el marco de la legalidad, con democracia, aplicar el principio del presidente Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”, acotó.

En tanto, consideró que sería lamentable que no se hiciera dicha obra porque beneficiará mucho para el desarrollo del sureste: “Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y la gente en esta región olvidada de México, el sureste, quieren que se construya esta obra, pero insisto, hay intereses creados. Por eso vamos a llevar a cabo la consulta”, enfatizó.

En consulta a mano alzada hubo aprobación

López Obrador informó que, en su gira de este fin de semana, por Quintana Roo y Campeche, realizó una consulta a mano alzada y hubo aprobación.

“Ayuda mucho que se conozca cuál es la opinión general para que no haya manipulación, para que realmente se exprese el sentir de los ciudadanos. Entonces, estuve, entre otros pueblos, en dos por donde va a pasar el tren: Felipe Carrillo Puerto, de Quintana Roo; y en Xpujil, que pertenece al municipio de Calakmul, que también pasa el tren”, dijo y pidió a su equipo transmitir un fragmento de su intervención donde se ve la participación de la gente.

Por otra parte, el mandatario mexicano recordó que el Tren Maya es un proyecto que inicia en Palenque, en toda la región maya y son mil 500 kilómetros. “Es una obra fundamental, importante, para el desarrollo del sureste”, puntualizó.

