Fernández de Cevallos respalda asilo político a Evo Morales

Diego Fernández de Cevallos consideró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo lo correcto al brindar asilo político al ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

“Me voy a referir a algo que está sucediendo en estos momento y que me permite estar en favor de la decisión del Gobierno de la República, me refiero al trámite que le ha otorgado para el asilo a Evo Morales, hoy ex presidente de Bolivia", dijo.

El jefe Diego subrayó que México hace válido el artículo 11 Constitucional, en su párrafo segundo, donde se indica que cuando alguien se considera perseguido político y teme por su vida, tiene derecho a solicitar el asilo y que se le otorgue.

Alistan arribo de Evo Morales al AICM Luego de realizar una parada técnica en Paraguay, la aeronave que traslada a Evo Morales llegará alrededor de las 98:00 horas a México.

En su colaboración para Milenio, indicó que Evo Morales fue víctima de una persecución que quedó clara con las imágenes del saqueo a su vivienda y de sus familiares, así como los ataques a sus colaboradores.

El ex candidato presidencial, discrepó con los miembros de su partido, cuyo dirigente, Marko Cortés, ha criticado la decisión del gobierno, pero precisó que Morales está en su derechos de solicitar el asilo pues su vida está en peligro, más allá de cómo gobernó en su país.

“Más allá de consideraciones sobre cómo gobernó este sujeto en su tierra, lo cierto es que hoy es perseguido político y que hay razones políticas en esta persecución y que ya fue asaltada su casa, ya fue asaltada la casa de su hermana y México está aplicando la constitución en una acción humanitaria. Por eso estoy en favor de la decisión del gobierno federal”.

EN PUBLIMETRO TV: