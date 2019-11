Recibir a Evo Morales es inaceptable, dicen líderes de oposición en México

Líderes y figuras destacadas en la oposición mexicana se han pronunciado en contra del asilo político otorgado a Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia y quien es acusado de fraude electoral en los recientes comicios. Morales tuvo que renunciar al cargo y abandonar el país tras una serie de protestas violentas y perder el apoyo de las fuerzas armadas, en algo que él calificó de "golpe de Estado".

Uno de los más destacados en redes sociales es el ex presidente Vicente Fox, quien se reunió con Evo Morales durante su mandato. "Este maravilloso país no es tuyo, no te pertenece", escribió el ex mandatario, quien aseguró que López Obrador le ha mentido al pueblo de México al asegurar que ha vendido las aeronaves militares.

Que burla López!

Alfombra roja.

Jet privado (no que ya habías vendido los aviones?) Un engaño más al pueblo de México.

Este maravilloso país no es tuyo, no te pertenece.

Para de burlarse de todos los Mexicanos.#pinocholopez.

Sonrisa de oreja a oreja por parte del DICTADOR!! pic.twitter.com/O32gMJRQy9 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 12, 2019

En ese mismo sentido, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, expresó en redes sociales:" ¿Mandaron avión de la Fuerza Aérea para traerlo a México? ¿Y la política de austeridad? ¡Ya solo falta que lo lleven a la mañanera para hablar de populismo!", aseguró, indicando que esta noticia es un distractor para "no discutir la crisis de seguridad y económica, ni el fraude en CNDH".

También en esa línea se expresó la ex primera dama Margarita Zavala, quien indicó: "Mientras Evo Morales viene volando hacia México, en nuestro país asaltan a la CNDH y ponen en riesgo la fuerza del INE".

Mientra Evo Morales viene volando hacia México, en nuestro país asaltan a la CNDH y ponen en riesgo la fuerza del INE. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) November 12, 2019

La fraterna bienvenida de @EvoMorales por parte del @GobiernoMX es inaceptable. Es lamentable que se reciba casi como un héroe a un dictador que cometió un fraude electoral. #EvoNoEresBienvenidoEnMéxico — Minerva Hernández (@minervahdezmx) November 12, 2019

Otra tendencia que ha surgido en redes sociales es #EvoNoEresBienvenidoEnMéxico, de la cual han participado Javier Lozano, Guillermo Barba, y personalidades del mundo del espectáculo, como Sugey Ábrego y Sofía Niño de Rivera.

Me sorprende? No.

"México candil de la calle oscuridad de su casa."#EvoNoEresBienvenidoEnMexico

Ojalá nuestro @EjercitoMexi se canse pronto. https://t.co/W28E3DRoad — SUGEY ABREGO (@SUGEYABREGO) November 12, 2019

Pijamada en el Palacio Nacional. Siento que AMLO y EVO van a contar historias de cómo mentirle al pueblo mientras comparten cepillo de dientes. #EvoNoEresBienvenidoEnMexico — Sofia Niño de Rivera (@sofffiaaa) November 12, 2019

Oye @evoespueblo, por qué no te fuiste mejor a Venezuela 🇻🇪? Tienes miedo de que tu amigo dictador @NicolasMaduro también caiga o no quieres dejar la buena vida? Nosotros qué culpa tenemos!? #EvoNoEresBienvenidoEnMexico #EvoNoEresBienvenido #FueraComunistas — Guillermo Barba (@memobarba) November 12, 2019

