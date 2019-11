Monreal ofrece reponer votación para titular de la CNDH

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, ofreció reponer la votación para el próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En medio de las protestas y acusaciones de legisladores del PAN de un presunto fraude en la votación en la que ganó Rosario Piedra Ibarra, Monreal Ávila señaló que el grupo parlamentario de Morena "no puede estar sometido a la duda o a la desconfianza".

Senadores del PAN protestan contra toma de protesta de Rosario Piedra en CNDH “Aquí Morena roba votos” y “no al fraude en CNDH”, son algunos de los mensajes que se leen en las mantas que llevan los panistas.

"Como grupo parlamentario no puede estar sometido a la duda o a la desconfianza. Esto no tiene precedente histórico, no hay incluso ningún fundamento jurídico, sin embargo es de voluntad política, con el riesgo de que no se logre la mayoría", señaló.

Afirmó que el fin de semana habló con los coordinadores de los grupos parlamentarios y estuvo de acuerdo con ir a una nueva votación.

El pasado jueves, Rosario Ibarra Piedra había sido elegida como nueva ombudsperson, entre protestas de la oposición de supuesto fraude.

Desde entonces, senadores del PAN denunciaron que Morena se robó dos votos para que Piedra Ibarra tuviera los votos necesarios y exigieron que el proceso se repitiera.

Este martes, los legisladores colocaron letreros y mantas en las que se lee “Senado Clausurado” por fraude a la entrada del Pleno, el salón d ella Comisión Permanente, así como en las oficinas de la Jacopo y la Mesa Directiva.

Hoy clausuramos el @senadomexicano en defensa de la legalidad. Las y los @SenadoresdelPAN exigimos se reponga el proceso de elección de la @CNDH.#NoAlFraudeCNDH#DejenDeMentir#RosarioPiedra pic.twitter.com/vFEkFDhcum — Toño Martín del Campo (@TMartinDelCampo) November 12, 2019

La reposición de la votación se llevaría a cabo este mismo martes y la terna será la misma que la semana pasada, integrada por Rosario Piedra, José de Jesús Orozco y Arturo Peimbert.

EN PUBLIMETRO TV: