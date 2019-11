Yo di la instrucción de ofrecer asilo a Evo Morales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que él fue quien dio la instrucción de ofrecer el asilo político al ahora ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

“Yo di la instrucción de ofrecer el asilo y he estado pendiente, pero afortunadamente cuento con un equipo de gobierno de primer orden, la secretaria de Gobierno Olga Sánchez Cordero, el almirante, secretario de marina, el general secretario, la Secretaría de Defensa que estuvo a cargo de la operación desde que se escogió al oficial que tenía que llevar a cabo esta misión, un oficial del más alto rango, un general e inmejorable la actuación del Secretaría de Relaciones Exteriores y su equipo, por eso salimos bien”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, dijo sentirse muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo y aseguró que entiende la inconformidad de los conservadores en México que se oponen a las decisiones que toma su administración.

“Es parte de la diversidad, de la pluralidad que debe de existir, no nos estamos peleando con nadie, estamos llevando a cabo una política de principios con apego a la Constitución, como un país libre, soberano y nos respetan porque nosotros sabemos respetar, es respeto mutuo, esa es la política exterior que estamos llevando a la práctica. Vamos muy bien, va a avanzando, la Cuarta Transformación de todas maneras va”, enfatizó.

‘4T’ retoma historia diplomática

López Obrador recordó que hubo tres transformaciones en el país y ahora su gobierno encabeza la cuarta, en donde no hubo un simple cambio de gobierno sino de régimen.

“En el marco de esta nueva política se está aplicando también una nueva política exterior que retoma lo mejor de la historia diplomática de México y, en este asunto, se reconoce la importancia que ha tenido en México el derecho de asilo, el garantizar a perseguidos políticos asilo en nuestro país”, acotó.

Indicó que esta tradición en el país, ‘viene de lejos’ e inclusive se ha dado asilo a perseguidos de todas las corrientes del pensamiento y de todas las religiones, pero ‘últimamente se trató de engañar hablando de que se actuaba con independencia’.

“Entonces, ya no debe de haber simulación y entender y aceptar que tenemos posturas distintas, comprender que no vamos a estar de acuerdo todos, la democracia es pluralidad, es diversidad, no es pensamiento único, eso tiene que ver con las dictaduras, entonces entiendo que haya personas, ciudadanos, que no estén de acuerdo con lo que está llevando a cabo el gobierno que represento, respeto ese punto de vista, el derecho a disentir, pero también quiero que comprendan que estamos encabezando una transformación y que no vamos a seguir en el camino trillado de siempre”, puntualizó.