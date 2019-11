Bloqueo de policías en el AICM fue una provocación por la llegada de Evo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no fue una casualidad que a la llegada del ex presidente boliviano, Evo Morales, se llevara a cabo un bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por parte de elementos de la Policía Federal.

“Sigue habiendo muchas provocaciones, no es posible, no es una casualidad que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar, no es espontáneo, ahí hay alguien que está meciendo la cuna, ya nadamas es cosa de decir: ‘de parte de quien’, pero es evidente que es un acto de provocación”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador informó que ha dado instrucciones para que haya diálogo con los inconformes de la Policía Federal que se oponen a la transición a la Guardia Nacional.

“He dado instrucciones para que haya dialogo, se resuelvan las peticiones, el que no quiera estar en la corporación o no quiera pasar a al Guardia Nacional que se le liquide de conformidad con la ley, no despedir a nadie sino que sea por su propia voluntad”, acotó.

En tanto, dijo que al nuevo cuerpo de seguridad ya no podrán pertenecer elementos que no tengan un buen historial. “Tenemos que tener una Guardia Nacional con gente honesta, profesional, no vinculada a actos ilícitos, pero todas las garantías de diálogo, de acuerdo, de liquidación de conformidad con la ley”, abundó.

Además, a los manipuladores, les mandó un mensaje: “Si tenemos información aquí lo vamos a denunciar sea quien sea, nada de que se los vamos a mandar a decir en una columna de periódico, aquí mismo, porque esta muy raro, cómo es de que saben que hay una tensión por la llegada de Evo y buscaron hasta detener el convoy, quienes están en esto pórtence bien, todos a portarnos bien”.

Emerge conservadurismo

Por otra parte, el mandatario aseguró que su gobierno continuará con la política de asilo en México, pese a la críticas que han emergido por la llegada del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, a territorio nacional.

“Nosotros vamos a continuar con esa política, lo demás es realmente menor y mezquino, que quién paga los gastos que por qué se les da casa y alimentos, digo, cosas por el estilo que demuestran una actitud muy elemental, muy propia del conservadurismo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Detalló que quienes muestran posturas conservadoras no están en contra de él sino de lo que representa. “La persona es lo que representa por su manera de pensar, por su forma de ser, por eso hablo de que sí es un asunto político”, abundó.

Indicó que la polémica surgida por las desiciones que toma su gobierno ayuda a que ‘emerja lo oculto, por ejemplo el racismo’.

“Cada vez que hay un asunto como estos que estamos ahora enfrentando, situaciones que estamos decidiendo, sale, muestran el cobre, pero en general, actitudes clasistas, racistas, inhumanas y van a la Iglesia los domingos y comulgan”, criticó.

‘4T’ con apego a política exterior

López Obrador reiteró que su gobierno se apegará siempre a los principios, en este caso de política exterior de México.

“Nuestra tradición diplomática es un timbre de orgullo. Lo que se ha hecho en la historia de México, ningún país en el mundo tienen un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro país”, aseveró.