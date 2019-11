Evo Morales, dispuesto a volver a Bolivia 'si el pueblo lo pide'

El ex presidente boliviano, Evo Morales, aseguró que, ‘si el pueblo lo pide’, está dispuesto a regresar a su país para lograr la pacificación, pero subrayó la importancia de un diálogo nacional que convocó desde México, país que le concedió asilo político.

“Si mi pueblo lo pide estamos dispuestos a volver para apaciguar, pero es importante el diálogo nacional" […] vamos a volver tarde o temprano. Que mejor lo antes posible para pacificar Bolivia”, dijo en rueda de prensa ofrecida a medios desde el Museo de la Ciudad de México, a un día de su llegada como asilado a territorio nacional.

Señaló que la convocatoria al diálogo es para civiles y políticos que han perdido las elecciones, así como ‘países hermanos’ y organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, a quién pidió no aceptar ‘este golpe de Estado’.

En esta línea, Evo Morales acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de servir más a los intereses de Estados Unidos que de los pueblos latinoamericanos, por lo que sugirió cambiar su nombre a ‘Organización de Estados del Norte‘.

“La OEA decidió una actuación política y no técnica ni jurídica […] ahora me doy cuenta que la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, mucho menos de los movimientos sociales. Está al servicio del imperio norteamericano”, declaró.

‘Mi gran delito es ser indígena’

Sobre el golpe de Estado, el ex mandatario boliviano consideró que detrás de ello en Bolivia hay un tema de fondo: un problema de clases sociales. “Mi gran delito es ser indígena”, aseveró.

Indicó que cuando un presidente surge de movimientos sociales, la policía se amotina y se da el golpe de Estado por algo que llamó ‘deslealtad’ de las Fuerzas Armadas, a quienes luchó por equipar y nunca pensó que lo utilizarían contra el pueblo boliviano.

Por lo anterior, Evo Morales pidió a los gobernantes oficiales ‘no se manchen con la sangre del pueblo’, por que en tiempos como en la dictadura, ‘ahora hay tanques en las calles’ sin un decreto supremo.

En tanto, reiteró su llamado a los líderes de la oposición Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa para frenar la violencia, y les pidió "hacerse responsables" de las protestas que han convocado en su contra.

‘Jeanine Añez violó la Constitución’

Acerca de la elección de la proclamación de la senadora conservadora Jeanine Añez como presidente interina de Bolivia, Evo Morales dijo que tal acto confirmaba que había sido víctima de un golpe de Estado.

Además, aseguró que el nombramiento violaba la Constitución porque la Asamblea Plurinacional no contaba con quórum para sesionar y así, aceptar su renuncia. "La renuncia del presidente tiene que ser aprobada o rechaza por la asamblea", acusó.

De las acusaciones de fraude electoral, aseguró que nunca pidió a ninguna institución de su país cometer irregularidades durante el proceso electoral y que incluso él mismo dijo estar dispuesto a realizar nuevas elecciones.

Por otra parte, el ex presidente boliviano, reiteró que presentó su renuncia para detener la violencia; sin embargo, ‘ésta aún continúa’, mencionó.

