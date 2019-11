Yo instruí que la Sedena proporcionara protección a Evo Morales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que ya no existe el Estado Mayor Presidencial y reconoció que él dio la instrucción a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se hiciera cargo de la protección del ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

“No sé si hay algo extraño en esto, no lo veo sinceramente porque el desaparecer el Estado Mayor no significó liquidar a oficiales, a los elementos de esta corporación, cuerpo de elite, sino fue trasladarlos a la Secretaría de la Defensa”, respondió en rueda de prensa desde Palacio Nacional sobre la polémica por el ex escolta de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que ahora cuida a Evo Morales.

Y agregó: “Si un personaje que estaba en el Estado Mayor ahora cuida o esta encargado de la seguridad de Evo Morales, esa es la explicación, pertenece a la Secretaría de la Defensa y yo di la instrucción de que la Sedena se hiciera cargo de la protección del presidente Evo Morales. Si este personaje cuidaba al ex presidente Fox o Calderón, o a Peña, sí, puede ser, nadamas que ahora tienen otra función”.

Señaló que ahora los elementos están bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional ya que ahora no existe un general el jefe del Estado Mayor.

“Esos elementos se fueron a la Sedena todos y cuando se necesita -como ya son miembros activos en la Defensa ya pertenecían a las Fuerzas Armadas, pero estaban como comisionados formando el Estado Mayor Presidencial- ahora regresan. cuando se requiere de algo como la protección del presidente de Bolivia pues elementos de la Defensa ya no del Estado Mayor ayudan en esa labor”, acotó.

Reconoce a Trump la no intervención

Por otra parte, el mandatario reconoció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no haya intervenido en la decisión de México de darle asilo al ex presidente boliviano.

“Reconozco a Estados Unidos y en especial a Trump que no haya opinado sobre nuestra decisión, somos libres y soberanos, nosotros no tenemos que pedir permiso a nadie para actuar, somos respetuosos de la Constitución, somos respetuosos de otros pueblos porque queremos que respeten nuestra soberanía”, aseveró.

En este caso, del asilo a Evo Morales, subrayó que no haya enviado el presidente Donald Trump ninguna nota diplomática, llamado o emitido alguna expresión de inconformidad porque hay respeto a México.

“Hay respeto a México y a su gobierno porque nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y respetamos a su presidente […] hay respeto mutuo. Quieren algunos que nos peleáramos, no, ahora hay un proceso interno en Estados Unidos no opinamos, no nos corresponde”, puntualizó.