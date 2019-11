No se permitirá extorsión en Tren México-Toluca, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, en el caso del Tren Interurbano México-Toluca, no se permitirá la extorsión ni el chantaje porque ya se cumplió con las demandas y el derecho de vía.

‘Nada por la fuerza’, inicia AMLO proceso de consulta por el Tren Maya El 15 de diciembre del presente año, se instalarán Módulos de Participación Ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Decirles con mucha claridad a los que se han venido oponiendo a la construcción del tren de Toluca a la Ciudad de México que ya se cumplió con sus demandas, que ya se pagó el derecho de vía, para hablar claro, que se puede probar lo que se ha destinado a pagar afectaciones, más otro tipo de erogaciones para mejorar las comunidades por donde pasa el Tren Toluca-Ciudad de México”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que el dinero, no es ni de los funcionarios ni del presidente sino es del pueblo. “Y ya no hay robadera en el gobierno, no pueden decir: ‘Es que si roban arriba, ¿por qué nosotros no aprovechamos?’ Ya eso se terminó y aplica a todos”, enfatizó.

En tanto, denunció que su gobierno heredó cientos de obras de todo tipo inconclusas, en el caso del Tren Interurban dijo: “lo estimaron en 30 mil millones; se han ejercido 60 mil millones y para terminarlo necesitamos 30 mil millones más, o sea, va a costar 90 mil millones. Y lo tenemos que terminar, pero toda esa tardanza ha significado incremento de presupuesto, y lo tenemos que hacer por responsabilidad, porque ahí se tiene invertido dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo”.

Se acostumbraron a ‘partidas de moche’

López Obrador reiteró que algunos se quedaron acostumbrados a ‘las partidas de moche’, pero aseguró que todo el recurso se está entregando tanto a gobiernos estatales como a municipales.

“Estamos al día, al corriente, es decir, las participaciones federales las estamos entregando hasta en demasía, por adelantado, todo lo que les corresponde a los estados y todo lo que les corresponde a los municipios y todo lo que les corresponde a los municipios, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal”, refirió.

En el caso del Tren Maya, dijo que su gobierno pretende cumplir con todo el procedimiento para terminarlo en tres años o a más tardar en cuatro, pero todo dependerá de lo que se decida en la consulta.

“Ya tenemos un plan y el proyecto, se está haciendo la ingeniería básica del proyecto; sin embargo, repito, va a depender de lo que la gente decida sobre este asunto”, refirió.

Lo más visto en Publimetro TV: