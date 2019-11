Presupuesto no permite corrupción: AMLO a campesinos que bloquean San Lázaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo garantizar el derecho de manifestación y de protesta, pero aseguró que el presupuesto que plantea su gobierno es en beneficio del pueblo, esto, debido a los campesinos que exigen mayores recursos para el campo y han instalado un plantón en San Lázaro.

“Hay que garantizar el derecho de manifestación, de disentir y a la protesta, es consuntancial a la democracia, nadamas que, en el caso de nosotros, estamos presentado un presupuesto para el beneficio del pueblo, para ayudar a todos, pero dando preferencia a los pobres, es un presupuesto que no permite la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, indicó que la mayoría de los ciudadanos y, en especial los campesinos, están recibiendo recursos ‘como nunca’; sin embargo, los que ya no reciben son los líderes y esto es lo que provoca inconformidades.

“Imagínense cuánto se les daba a las organizaciones campesinas, por respeto no lo hemos dicho porque no queremos la confrontación vamos resolviendo el probeta nadamos que se entienda que esto ya cambio”, acotó.

Y agregó: “ahora es directo al campesino, esto me lo aconsejaron los mismo campesinos, el mismo pueblo, me decían desde campaña ‘vamos a ganar la Presidencia, pero no nos vaya a mandar el dinero a través de dependencias federales porque no llega’”.

Llama a manifestarse sin violencia

Sobre el plantón que mantienen los campesinos en San Lázaro, llamo a protestar sin violencia: “Todo produce inconformidad, pero vamos a respetar el derecho de manifestación, desde luego, sin la violencia, el que usa la fuera es porque no tiene la razón, se puede protestar de manera pacifica”, abundó.

Además, dijo que si hay un plantón, tiene que estar el dirigente ahí, no los campesinos porque esa es la verdadera oposición.

Por otra parte, garantizó el diálogo para llegar a un acuerdo: “También que no haya desinformación, que no los engañen, si quieren información de cómo es el presupuesto estamos en condiciones de informar que va a llegar mucho mas dinero al campo que nunca, nadamas que de otra forma, de otra manera”.

Lo anterior, debido a que aseguró que el gobierno anterior estaba ‘ensimismado’ porque todo el presupuesto era corrupción.