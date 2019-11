Anuncia AMLO subasta de joyas para construir camino en Nayarit

El presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno federal realizará una sexta subasta en la cual los fondos que se recauden serán destinados para la construcción de una carretera en el municipio de La Yesca, Nayarit.

"Me acaban de informar y le agradezco mucho al ciudadano fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que nos va a entregar 260 millones en alhajas que fueron confiscadas; y esos 260 millones van a aumentar, porque esas alhajas se van a poner en subasta", informó.

Recaudan 16.2 mdp por subasta de casas de El Chapo El dinero de la subasta se destinará a la compra de instrumentos musicales para niños de Oaxaca y Guerrero.

En su discurso desde este municipio nayarita, López Obrador aclaró que hizo el compromiso con el gobernador de la entidad para que antes de que termine este año se realice la contratación de la obra.

"Estoy seguro que de esos 260 millones va a aumentar. Y esa es la primera partida para el camino de La Yesca. Y estoy haciendo este compromiso con ustedes", dijo frente a los pobladores wixárikas.

En repetidas ocasiones el mandatario ha señalado que prefiere visitar estas localidades vía terrestre para conocer las condiciones de los caminos. Este domingo, el equipo del presidente tuvo problemas para acceder a La Yesca porque el camino estaba dañado tras las fuertes lluvias de la temporada.

Anuncia AMLO nueva subasta; promete instrumentos musicales a niños de Oaxaca El mandatario indicó que antes de que termine la semana se anunciará la subasta de embarcaciones, aviones, residencias y numerario.

Algunos de los asistentes y representantes indígenas hicieron más de 18 horas para acudir al evento con el presidente.

"No sin antes decirle que, para llegar a verlo a usted desde nuestras comunidades, actualmente si no transbordo a una camioneta, entonces no alcanzo a llegar para estar frente a usted; y que justamente acaban de llegar unos compañeros de tres camiones que vienen de las comunidades alejadas y que hicimos aproximadamente más de 18 a 20 horas para estar aquí presentes con usted", explicó al presidente, Damián Pacheco, representante del pueblo Wixárika.

Lo más visto en Publimetro TV: