No regresará estrategia de seguridad fallida: AMLO a Javier Sicilia

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó libre manifestación al escritor y activista Javier Sicilia -quién advirtió marchará a Palacio Nacional en exigencia de un cambio en materia de seguridad-, pero aseguró que su gobierno no implementará una estrategia que fue fallida en el periodo neoliberal.

“Adelante la protesta, no podemos impedirla, desde luego no compartimos puntos de vista, pero esto es también normal en un sistema democrático, siempre lo hemos dicho hay una oposición, ahora se quiere que se cambie la estrategia en seguridad, pero nosotros no vamos a regresar a lo mismo, no es con el uso de la fuerza, no es con la violencia”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Recordó que la estrategia utilizada en el pasado dejó los índices de letalidad más altos que se hayan registrado desde la Revolución Mexicana.

“¿Seguir con eso? ¿Regresar a eso? Ahora si que lo que diga mi dedito (no), aunque hagan todas las manifestaciones que consideramos con absoluta libertad, pero no vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño, que enluto a México, que todavía estamos padeciéndola”, refirió.

No atenderá a Sicilia personalmente

Aunque el objetivo de la marcha del activista será para encontrarse personalmente con López Obrador, el presidente descartó reunirse con él personalmente.

“Lo puede atender la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que es el subsecretario de derechos humanos porque así como él tiene derecho de manifestarse y ser recibido, como todos los ciudadanos, yo tengo también muchas actividades, tengo que administrar mi tiempo que es de todos”, señaló.

Lo anterior, dijo, para evitar que los ‘medios conservadores’, los ‘medios fifís’, se ‘dieran vuelo’ acerca del ‘gran encuentro.

“Imagínense yo haciendo el caldo gordo a los conservadores del gran encuentro, cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me sienta en el banquillo de los acusados”, acotó.

En tanto, dijo que eso no quiere decir que no se le va a atender como a todos los ciudadanos.