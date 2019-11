Con pañuelo blanco, celebra AMLO fin del 'bandidaje oficial'

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró, con pañuelo blanco en mano, el fin de la corrupción, el influyentismo, la impunidad y el ‘bandidaje oficial’ durante su gobierno.

“Ya puedo decir se acabó la corrupción, por eso andan molestos muchos, se acabó la corrupción el bandidaje oficial, ya no van a seguir robando, ya todos somos guardianes del presupuesto que es dinero del pueblo y si hay pruebas a denunciar y se procede”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que en su administración hay una situación distinta en cuanto a los proveedores que tenían influencia y por eso ganaban las licitaciones, por ejemplo, en el caso de los medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Había proveedores que tenían influencia que por eso ganaban las licitaciones, los contratos, incluso hasta se apadrinaban con medios de comunicaron que los impulsaba para que se les entregaran contratos, ya no existe eso no hay influyentismo no se permite ninguna trampa, no se acepta influyentismo ni corrupción ya se acabó lo del moche”, acotó.

En esta línea, retomó la frase ‘no hay, no hay, no hay’ del comediante Héctor Suárez para subrayar que se terminaron los ‘moches’: “Estamos resistiendo ya el remanente de esas malas prácticas porque están presionando que quieren dinero en bolsas especiales en el presupuesto, pero como decía el gran actor Héctor Suárez, ‘no hay, no hay, no hay’”.

Corrupción ya es delito grave

López Obrador enfatizó que no se va a entrar dinero a organizaciones como se hacía en el pasado y ya no hay proveedores predilectos en el régimen, porque ya hay transparencia en las licitaciones.

“Ganan los que ofrecen mejores precios, mejor calidad en todo sentido es un cambio”, puntualizó el presidente.

En tanto, a los que continúan con las extorciones y malas prácticas dentro del gobierno, les envió un mensaje:

“Si hay por ahí quienes están pidiendo moches o extorsionando van a ser castigados van a ir a la cárcel, no está de más recordar que la corrupción ya es delito grave y no se tiene derecho a fianza para que se sepa”.