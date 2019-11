Vergonzosos, los cuestionamientos sobre pensiones a mestizos e indígenas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como vergonzosos los cuestionamientos de la oposición sobre las pensiones a mestizos e indígenas, esto, luego de que fuera acusado de racista por las diferencias en los apoyos sociales.

“Es vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas y se piense que eso es racismo, deberas que es sorprendente porque la pensión al adulto mayor en el caso de los indigenas se entrega a los 65 años y no indigenas a los 68 porque los indígenas por su situación de pobreza, de marginación se envejece pronto porque sufren mucho. ¿Qué es la justicia? Darle más al que tiene menos no puede haber trato igual entre desiguales”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Además, tras verse envuelto en una nueva polémica en redes sociales bajo el hashtag #LopezRacista, el mandatario agregó:

“Yo quisiera que esos que cuestionan esta decisión visitaran las comunidades indigenas y que ellos mismos se compararan. Es un asunto doloroso de cómo un adulto mayor que vive en la ciudad que tiene 65 años está mejor conservado que un indígena con 65 años, ¿cómo no se les va a dar atenciones especial?”.

El mandatario consideró que ‘es increíble’ que esos cuestionamientos se den en nuestro paìs. “Si eso les molesta, si darle atención preferente a los indigenas es ser racista que me apunten en la lista”, enfatizó.

Pensión se elevará a rasgo constitucional

López Obrador reiteró que las pensiones para adultos mayores se elevarán durante su sexenio a rasgo constitucional.

“Aunque no le guste a conservadores, se elevarán a rasgo constitucional estos derechos, derecho a la pensión y dejarlo establecido, para los indigenas a partir de 65 años y para los no indigenas a partir de los 68, es un derecho universal, es decir a todos, la pensión es para ricos y pobres porque es al final una recompensa a quien trabaja durante mucho tiempo y merece al final de su vida recibir un reconocimiento porque contribuyó al desarrollo de la nación”, acotó.

En tanto, dijo que la pensión a niños y niñas indigenas pobres con discapacidad y las becas para estudiantes pobres también quedarán establecidos como derechos en la Constitución.

Por otra parte, el mandatario dijo que, afortunadamente, la mayoría d ella gente está respaldando su gobierno y solo unos pocos ‘están exaltados’.

“Cada vez están mas exaltados y cayendo hasta en el ridículo, están como desquiciados, les digo serénence replanteen como hace la oposición y organicen ya vendrá la consulta para revocación del mandato y el pueblo va a decidir si quiere que regrese el régimen de oprobio, de corrupción, de injusticia para que no se les de preferencia a los indigenas ni se les tome en cuenta […] yo no estoy aquí por la ambición al poder no soy un ambicioso vulgar”, puntualizó.