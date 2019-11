Desea AMLO éxito a Enrique Graue; reprueba violencia en la UNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador externó su opinión sobre la reelección de Enrique Graue Wiechers como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y condenó los hechos suscitados en la máxima casa de estudios por parte de encapuchados que se hacen llamar anarquistas.

“Me da gusto que, de manera democrática, se haya decidido apoyar al rector de la UNAM, nuestra universidad, y desear al doctor Graue que le vaya muy bien. Lo vi ayer en la ceremonia que se entregaron Premios de Arquitectura e Ingeniería, lo felicité y estamos trabajando de manera coordinada con absoluto respeto a la autonomía universitaria, pero hay cooperación sobre todo en la elaboración de proyectos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En este sentido, indicó que la UNAM está contribuyendo con el Gobierno federal, tanto el Instituto de Ingeniería como la Facultad de Arquitectura y otras instituciones. “Tenemos colaboración con universidades del sector público y del sector privado”, acotó.

Violencia en la UNAM

Sobre los actos violentos suscitados en la máxima casa de estudios, el mandatario dijo:

“Desde luego que reprobamos todo lo que significa la utilización de la fuerza y recomendamos no caer en provocaciones. A veces los adversarios se desesperan y andan desquiciados, nerviosos, provocando, hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta, no caer en la trampa de confrontación y violencia”.

Señaló que quienes realizan ese tipo de actos sólo buscan provocar y ‘son grupos que se van aislado’ por eso ‘la mejor manera de enfrentar esos problemas es no cayendo en la provocación’. “La misma ciudadania les va retirando el apoyo porque en estos casos ni siquiera son causas justas”, abundó.

Por otra parte, pidió que no se les nombre ‘anarquistas’ a los autores de la violencia durante las manifestaciones en Ciudad Universitaria.

“No es propio de una corriente de izquierda, eso tiene que ver mas con el conservadurismo, se dicen anarquista, no, que no ofendan a los Flores Magón, ellos no actúan de esa manera […] imagínense a magonistas quemando una bandera”, cuestionó.

Y agregó: “Ya cuando se tapan la cara y no hay un pliego petitorio nadamas es chocar, irrumpir, cometer excesos; el cambio tiene que darse de manera pacifica, vamos a la transformación por el camino de la concordia, esto debe entenderse”.