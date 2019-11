López Obrador dice estar dispuesto a reunirse con familia LeBarón

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, está dispuesto a reunirse con la familia LeBarón -quien recién sufrió un ataque con un saldo de nueve muertos, entre ellos seis menores de edad- si ellos así lo desean.

“Sí. Si se necesita, sí, claro, porque ellos tienen todo el derecho y además es muy justo lo que plantean. Si ellos desean entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y de explicarles lo que se está haciendo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, luego de que se le informara que la familia denunciaba que no había ninguna comunicación del Gobierno federal con ellos y, mientras le daba atención a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, no se había llevado cabo una reunión con los involucrados en la tragedia que se suscitó en Sonora.

En tanto, el mandatario aseguró que se está trabajando en la investigación. “Que se tenga confianza, porque tenemos ventajas, esto debe de tomarse en cuenta. Nosotros no protegemos a nadie, ya el Estado mexicano no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes, ya no hay impunidad. Porque yo entiendo que sigan viendo con desconfianza al gobierno, nada más que ya no somos los mismos, nosotros no vamos a ocultar nada, no vamos a darle impunidad a nadie”, acotó.

Avanza investigación

Sobre la investigación del caso, el presidente aseguró que ya hay información al respecto, pero no podía informarlo.

“Tenemos todo el testimonio que se los vamos a presentar en su momento de todo lo que se ha hecho desde el principio y en la investigación, y en su momento les vamos a presentar todos los elementos”, indicó.

Y agregó: “Hay una misión, hay un operativo especial para tratar este asunto, como en otros casos, pero sí estamos trabajando”.

Sobre el presunto video donde supuestamente se aprecia que varios sujetos ordenan quemar la camioneta donde viajaba la familia, el mandatario pidió no hacer conjeturas porque ‘este es un asunto muy serio’.

