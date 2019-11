El Mijis publica foto de "calendario" completamente desnudo

El diputado estatal de Morena en San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, mejor conocido como El Mijis, publicó una fotografía en sus redes sociales en la que aparece desnudo, únicamente cubierto con una hoja.

En la imagen se observa al ahora político junto a otros cinco jóvenes desnudos, quienes al igual que El Mijis, sólo se cubren el área genital con un hoja.

En su publicación, asegura que quitarse la ropa fue para hacer un "calendario" y así conseguir dinero; después bromea sobre la alergia que le causó la hoja.

"La calle no me mató; me ayudó a encontrar el motivo de mi existencia y una familia", finaliza.

En el 2015 recorrimos 7 estados en bici por “un grito de existencia” Quisimos hacer nuestro “calendario” para recaudar lana. No lo hagan y menos con una planta que da alergia! La calle no me mató; me ayudó a encontrar el motivo de mi existencia y una familia!

Carrizalez explicó que la foto data de 2015, cuando integrantes del Movimiento Juvenil Popular de San Luis Potosí recorrieron siete estados de la República para exigir no ser criminalizados.

Esta actividad denominada como "Un grito de existencia" formó parte de los esfuerzos que El Mijis realizó durante su trabajo como activista para ayudar a los "chavos banda" a luchar contra la discriminación.

Los estados que recorrieron fueron San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y el entonces Distrito Federal, esto para hacerse visibles, exigir respeto y no estigmatizarlos por sus tatuajes, ropa o el barrio donde vivían.