No mentí y tengo pruebas, responde Rosario Piedra a acusaciones del PAN

Rosario Ibarra Piedra, nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), negó que haya ocultado información en el proceso que se llevó a cabo en el Senado de la República para presidir la organismo, como aseguran los senadores de Acción Nacional.

“No mentí y tengo las pruebas para demostrar que dije toda la verdad. Puedo probar que no mentí, que dije todo porque no me avergüenzo de mi pasado, estoy orgullosa de mi pasado y lo puedo probar”, aseguró ante medio de comunicación.

Además, dijo que estas acusaciones por parte de senadores albiazules serán aclaradas en su momento por parte de su equipo jurídico, ya que aseguran que no informó que figuraba como integrante de la estructura de Morena lo que la haría ilegible.

A pregunta expresa dijo que se siente orgullosa del cargo que le fue conferido y que como parte del compromiso que asume presentó su programa de austeridad y reestructuración para dar prioridad a la atención de víctimas.

Dentro de las 20 acciones prioritarias que presentó destacó la reducción de 30% de los gastos del organismo para redirigirlo a áreas de atención a víctimas, aplicar la austeridad republicana, transparentar el presupuesto, eliminar los innecesarios, entre otros.

Desde la sede de República de Cuba 60, donde dijo despachará, dio a conocer la siguiente lista de acciones a implementar luego de recorrer las siete sedes de la CNDH en sus primeros días de asumir la presidencia.

Aplicar la austeridad republicana, aplicando la ley federal de servidores públicos y emitirá un manual de percepciones Reducirán los sueldos superiores a los del presidente, lo que representará un ahorro de 30% del gasto actual mismo que se invertirá en las áreas de prioridad de la comisión, como quejas y apoyo directo a las víctimas Transparentará el presupuesto y no peleará más sino eficientará el que se tiene Verificará la situación de los empleados de confianza, para fomentar la eficiencia y suspenderá la contratación de personal de honorarios y eventual, sin afectar a los de base Llevará con transparencia la situación de servidores públicos y sus indemnizaciones, revisando los términos de contratación de personal de limpieza y confianza Reducción en gasto de viáticos No habrá viajes al extranjero y la partida se reducirá al mínimo Revisión de contratos de prestación de servicios, renta de equipos, etc. Reducirá número de asesores Eliminará los de gastos en comida, viajes y eventos, eliminando los bonos y estímulos. Desaparecerá los comedores con chef personal y habrá servicio de cocina para todo el personal y se crearán comedores abiertos a todos Eliminará la caja de ahorro especial Habrá revisión de inmuebles renta y propiedad para eficientar los espacios y sus funciones. Sin remodelar oficinas ni compra de mobiliario Eliminará los Programas duplicados La presidencia sólo conservará los autos mínimos que requiera para sus tareas Eliminación Conflicto de intereses Revisión de gasto de publicidad para reducirlo Evitar gasto de oficina innecesario, ahorro en insumos pagados por el presupuesto de la nación Los integrantes de la CNDH no podrán aceptar regalos que excedan los 5 mil pesos No habrá contratación de externos para elaboración de de investigaciones, proyectos, planes o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos de la Comisión. Todos los funcionarios de primer nivel deberán presentarán su declaración de bienes

En su primer acto público luego de asumir como ombudsperson nacional, dijo que trabajará de manera cercana con las diferentes organizaciones civiles, colectivos y defensores de los derechos humanos, pues en esta nueve administración acercará la justicia al pueblo.

Ibarra de Piedra también dio a conocer diez acciones prioritarias:

Abatir el rezago en el organismo, así como fortalecer el consejo consultivo y vincularlo con las nuevas tareas del organismo Privilegiar el diálogo con todos los actores Creación de un modelo de módulos de atención itinerantes en todo el país, así como nuevos mecanismos de acompañamiento y seguimiento a casos de violación de mujeres, periodistas, migrantes y pueblos indígenas Ajustes al procedimiento de quejas, reduciendo el tiempo de atención Revisión de perfiles y funciones de cada una de las áreas del organismo para eficientar su labor Capacitación de personal para mediación y solución pacífica de conflictos Capacitación y actualización del personal de las áreas sustantivas de la Comisión en materia 9 de derechos humanos, así como de mecanismos de solución de controversias Fortalecimiento de la figura de visitadores adjuntos Combate a la impunidad y reducirá tiempos de respuesta favoreciendo la colaboración entre autoridades Armonización de normativa de los derechos humanos, con los parámetros universales e interamericanos, pero sin burocracias y poniendo fin a los viajes onerosos al exterior.

