Descarta Mónica Fernández presentar denuncia tras violencia en el Senado

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, descartó presentar alguna denuncia por los jaloneos y empujones que recibió por parte de senadores de oposición durante la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Decidí no presentar la denuncia con todo lo que implica por las circunstancias porque tenemos que priorizar el bien común y tenemos que priorizar el buen desarrollo del Senado de la República; generaríamos muchas confrontaciones con eso”, dijo durante la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, en donde acudió como invitada para presentar las acciones en materia de violencia de género.

Fernández señaló que fue un ‘dilema’ presentar o no una denuncia tras los hechos suscitados el pasados 12 de noviembre, pero dijo que decidió no hacerlo por que su trabajo es llamar a la concordia.

“El primer paso para esta violencia era empezar con un juicio de procedencia y soy la presidenta del Senado de la Mesa Directiva y mi responsabilidad es llamar a la concordia, al equilibrio, llamar a que haya conciliaciones entre todas las fuerzas y que podamos ir logrando acuerdos para poder sacar adelante los trabajos”, enfatizó.

Pese a lo anterior, consideró que la violencia no puede ser aceptada bajo ninguna circunstancia: “La violencia, en cualquier circunstancia, la violencia contra la mujer y en cualquier modalidad y venga de quien venga no puede ser tolerada ni puede ser disculpada. En ese sentido ha sido un gran dilema para su servidora saber si tenia que poner la denuncia que está lista, la denuncia con todo, porque no podemos dar la pauta ni el ejemplo de la permisividad de la violencia”.

En tanto, aseguró que continuará el trabajo en el Senado para construir acuerdos y adelantó que el próximo miércoles presentarán un protocolo para prevenir la violencia contra las mujeres.