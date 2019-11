‘México ya cumplió’, pide AMLO a EU no demorar más la aprobación del T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ya cumplió con los prometido para la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por lo que solicitó, una vez más, que ya no se demore la aprobación sobre todo, en el Congreso estadounidense.

“Vamos a expresarlo de la manera mas respetuosa al gobierno de Estados Unidos y, en especial, al Congreso vamos a enviar un comunicado a congresistas en los mejores términos, no con ánimo injerencista sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este Tratado Comercial”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que el documento se enviará esta semana con destinatario particular a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.

López Obrador reiteró que el Tratado es algo que conviene a las tres naciones por lo que pidió no mezclar la política electoral en Estados Unidos ‘con un asunto tan importante para la cooperación y el desarrollo’.

“Sabemos que en todos los países cuando hay procesos políticos electorales se encienden las pasiones y hay, como es natural en las democracias, confrontación política, pero es ya tiempo de tratar el asunto del Tratado, de acordar en el Congreso lo del Tratado”, manifestó.

En esta línea destacó los compromisos que México ya cumplió en este sentido y la comunicación constante con legisladores del partido demócrata y republicano para la ratificación del T-MEC, por lo que dijo estar optimista para que antes de que termine el 2019 se apruebe el Tratado.

Ratificación en EU será decisión política: Ebrard

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, manifestó también que todos los compromisos que congresistas de EU solicitaron para la aprobación del T-MEC ya fueron cumplidos por México.

“México ya cumplió los compromisos que hizo en materia laboral con Estados Unidos. A partir de este momento México ya cumplió y será decisión política en el congreso de los Estados Unidos aprobar el T-MEC”, mencionó.

En tanto, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, detalló que ha sido un año de dialogo no muy estructurado entre congresistas demócratas de Estados Unidos y el ejecutivo.

Agregó que se han conformado muchas ideas de mejoras en aspectos técnicos y “se han hecho mejoras del tratado”, aunque el dialogo continuará.

Además, indicó que ha llegado el momento para México de transmitir de una forma más clara que es un tratado muy bueno y aseguró que es el momento de proceder a ratificar el T-MEC, por lo que la posición de México es de “pasar la página”.