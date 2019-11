'Lo que el viento a Juárez', el polémico tuit de Marcelo Ebrard sobre pintas al Hemiciclo

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, causó polémica en redes sociales cuando aseguró que las pintas realizadas a monumentos durante la marcha contra la violencia de género no les hicieron ni "lo que el viento a Juárez".

Específicamente se refería al Hemiciclo a Juárez, el cuál fue vandalizado por un grupo de mujeres encapuchadas, "así luce el Hemiciclo a esta hora desde las oficinas de Relaciones Exteriores. Nuestros mayores decían: lo que el viento a Juárez . Bien por el Gobierno de la Ciudad y Claudia Sheinbaum".

De inmediato el funcionario se volvió trending topic en Twitter debido a que muchos usuario reclamaron la falta de empatía hacia las mujeres que sufren violencia y son víctimas de feminicidio.

Qué tuit tan desafortunado, no aplaudo el vandalismo pero ¿neta?

Marcelo no manchen, sean así de eficientes en los procesos, en brindar seguridad, presuman eso, no limpiar rápido algo.

“La ley me hace lo que el viento a Juárez”, eso dicen los delincuentes https://t.co/ghnrEjr1Cv

