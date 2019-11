Responde Ebrard a polémica tras tuitear: ‘lo que el viento a Juárez’

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, causó polémica en redes sociales tras publicar una imagen del Hemiciclo a Juárez, ubicado en la Alameda Central del Centro Histórico, totalmente limpio después de las pintas que realizaron participantes en la marcha feminista de este lunes.

El canciller mexicano felicitó al Gobierno de la Ciudad y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum por el trabajo que realizaron en el monumento histórico tras los actos vandálicos registrados la víspera en la marcha del Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer.

“Así luce el Hemiciclo a esta hora desde las oficinas de Relaciones Exteriores. Nuestros mayores decían : lo que el viento a Juárez . Bien por el Gobierno de la Ciudad y Claudia Sheinbaum !!!!”, escribió Ebrard seguido de una imagen.

Ante tal declaración, algunas usuarias en Twitter consideraron que fue algo desafortunado por parte del canciller.

Qué tuit tan desafortunado, no aplaudo el vandalismo pero ¿neta?

Marcelo no manchen, sean así de eficientes en los procesos, en brindar seguridad, presuman eso, no limpiar rápido algo.

“La ley me hace lo que el viento a Juárez”, eso dicen los delincuentes https://t.co/ghnrEjr1Cv

— Gloria Lara (@GlodeJo07) November 26, 2019