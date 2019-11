Dan luz verde para iniciar juicio político contra Rosario Robles

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados consideró que hay elementos suficientes para iniciar un juicio político en contra de Rosario Robles y turnó el caso a la Sección Instructora para determinar si el dictamen pasa al Pleno.

La ex titular de la Sedesol y Sedatu es señalada por el desvío millonario denunciado en la investigación periodística la Estafa Maestra, a través de empresas fantasma y que llevó a la apertura de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Abogados de Rosario Robles piden que juez Delgadillo Padierna deje el caso La defensa de la ex titular de Sedatu y de Sedesol aseguraron que el juez no fue “digno de la alta investidura que porta”.

Por este delito, Robles Berlanga enfrenta un proceso penal y se encuentra bajo prisión preventiva porque representa un riesgo de fuga, según el juez Felipe de Jesús Delgadillo.

La presidenta de dicha subcomisión y presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, informó que el juicio contra Robles se debe a que no se etiquetaron más de siete mil millones de pesos a universidades estatales, por violación a derechos humanos y no cumplir con sus atribuciones como funcionaria.

La resolución se turnará este jueves a las comisiones unidas para que le den trámite y se pueda turnar a la Sección Instructora, instancia que tendrá 60 días para hacer el análisis del expediente y decidir si va al pleno, se vota y posteriormente se envía al Senado.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que el juicio político “solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones”.

Este domingo vence el plano para iniciar un juicio político en contra de cualquier funcionario de la administración anterior.

La Subcomisión de Examen Previo tiene pendientes solicitudes de juicio político contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, por presunta violación de derechos humanos, y no cumplir con sus funciones como presidente, así como otros ex secretarios de su gabinete.

Asimismo, se formalizó la solicitud contra Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

