Sólo diré cooperación sí, intervencionismo no: AMLO tras declaraciones de Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no polemizará sobre las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y su plan de declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos.

“Sobre estas declaraciones vamos a hablar después, hoy es víspera del Día de Gracias en Estados Unidos y quiero mandarle un abrazo a los estadounidenses. No es un buen día para la confrontación política, hoy es la víspera, mañana es el Día de Gracias desearles felicidad”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

No obstante, ‘para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema’, el mandatario dijo:

“Primero, que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente va a informar hoy o mañana o cuando él lo considere y en mi caso no quiero polemizar este día ni mañana, sólo decir: cooperación sí, intervencionismo no, y ahí lo dejamos”.

Reunión con LeBarón

Al ser cuestionado sobre si el 2 de diciembre, fecha en que se reunirá con miembros de la familia LeBarón, hablará sobre la petición que están haciendo a Estados Unidos de declarar narcoterroristas a la delincuencia organizada en México, AMLO manifestó:

“Vamos a esperar, ya dije que hoy es víspera, vamos a esperar, no vamos a tratar por ahora en mi caso este tema, repito le mando un abrazo a todos estadounidense porque para ellos es una fecha muy especial, mi felicitación, mi abrazo fraterno a estadounidenses y no a la confrontación y sólo repito: cooperación sí, no intervencionismo”.

Asimismo, aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores estará informado al respecto y recordó que ayer tras los dichos de Trump, la dependencia federal emitió inmediatamente un comunicado.

“Yo qué cosa puedo agregar más, decirle a mi pueblo, decirle a mexicanos de aquí y de allá que no hay nada que temer y ya”, puntualizó.