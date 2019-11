Defiende AMLO el polémico nombramiento de Ángel Carrizales a la ASEA

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el polémico nombramiento de Ángel Carrizales como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al argumentar que para él es más importante la honestidad que la experiencia.

“Son otras instancias, pero pasó la prueba en Presidencia y resulta que a mi me toca nombrarlo, es una asignación directa porque así está en la ley y lo conozco y saben qué es lo que más me importa, más que la experiencia, la honestidad, ya para irnos entendiendo mejor”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Destacó que el nuevo titular de la ASEA ‘es una persona con capacidad, es un profesional, es una gente honesta que tiene toda nuestra confianza’ y sí tiene experiencia en el tema.

En términos cuantitativos, dijo, para ocupar un cargo en su gobierno se requiere 90% honestidad y 10% experiencia.

“Antes cómo era, al revés, 90% experiencia, buenísimos y además charlatanes, pero eso sí muy corruptos de los que firmaban todo por mantener salarios de 300, de 400 mil pesos mensuales, gente sin decoro, entonces, que bueno que sale el tema porque en un país con tanta corrupción lo más importante es que haya servidores públicos honestos de esos que prefieren dejarle a sus hijos pobreza pero no deshonra”, acotó.

‘Nadie puede contradecir el fracking’

Respecto a la presunta autorización del fracking en ASEA, AMLO dijo que “nadie puede contradecir en algo tan importante” lo que ya está decidido.

“Les puedo adelantar que ya estoy terminando mi informe del domingo y ahí vuelo a hablar del fracking, no al fracking, entonces nimodo que un servidor público va a decir sí al fracking y si no está de acuerdo con eso, es más honesto decir no coincido y me voy”, enfatizó.

Al insistirle sobre los puestos en su gobierno, el mandatario reiteró que lo más importante para México es erradicar la corrupción y por ello se necesitan servidores públicos honestos e incorruptibles, ‘que no tengan precio’ y puso como ejemplo la Dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Dijo que uno de los ex directores más mencionados seguro tiene maestría y doctorado en el extranjero y pidió a su equipo buscar en internet. Luego dijo: “Bueno Salinas, de Harvard, doctor en Harvard. Nada menos que el padre de la desigualdad moderna. Para nosotros lo más importante es la honestidad”.

Más tarde, su equipo de comunicación informó que Emilio Lozoya también estudió en Harvard.

“Sí se requiere gente honesta y por eso la participación de ustedes (medios de comunicación) ayuda aunque no se tengan pruebas suficientes, aunque sea exceso a final de cuentas si no es cierto se aclara, pero que se denuncie a cualquier servidor público que esté actuando de manera inmoral”, puntualizó.