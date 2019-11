Jóvenes han perdido miedo al VIH y contagios se triplican: DKT de México

El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y de acuerdo con ONUSIDA, 37.9 millones de personas viven con este virus en todo el mundo.

Uno de los problemas ante esta epidemia ha sido que los jóvenes piensan que están fuera de peligro por los tratamientos que actualmente existen, sin embargo, del año 2015 al 2018 el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) creció 284%

Ante esta conmemoración, DKT de México suma esfuerzos dando charlas, consejería y pruebas gratuitas de VIH/SIDA a través de su unidad móvil que estará brindando atención en la alcaldía Álvaro Obregón el sábado 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Según Censida, en lo que va de 2019 se han diagnosticado siete mil 668 casos de SIDA en el país y, en su mayoría, se presentan en menores de 25 años. Lo anterior, debido a la falta de protección en las relaciones sexuales y a que en muchos jóvenes existe la percepción de que los tratamientos contra las infecciones de transmisión sexual (ETS) han avanzado en los últimos años y pueden ser tratadas.

Vivir con VIH

No obstante, esta idea equivocada no considera las implicaciones que conlleva para la salud en contar con una ITS como el VIH/SIDA, así como el costo y disponibilidad de tratamientos. En este sentido, es importante señalar que el tratamiento para el VIH en el sector privado oscila entre los 6 mil y 20 mil pesos, lo que resultaría incosteable para un amplio número de mexicanos.

En 2020, se tiene como objetivo a nivel mundial que el 90% de las personas conozca si tienen una carga de antígenos virales de VIH y que el mismo porcentaje de personas cuenten con un tratamiento antirretroviral. Esto ha permitido que las pruebas para detección estén disponibles para todos, sin embargo, se estima que sólo 3 de 4 personas saben que están infectadas.

DKT de México promueve, de la mano de médicos especialistas, pruebas rápidas de VIH para personas de todas las edades y de forma gratuita, ya que la detección temprana y oportuna es clave para el tratamiento contra el sida y puede elevar la calidad de vida de las personas que contraen la enfermedad.

Al ser los jóvenes el sector más vulnerable para contraer infecciones de transmisión sexual, los programas de promoción del uso del condón para adolescentes son un aspecto esencial para la prevención contra el VIH, es por ello que DKT de México y su marca Prudence, realiza campañas de información permanentes con las que ha logrado dar consejería y proteger con el uso de preservativo a más de 78 mil jóvenes en los últimos 16 meses.