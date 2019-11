Pide AMLO respeto a familia LeBarón tras ataques en redes

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respeto a la familia LeBarón, luego de que en redes sociales criticaran la solicitud que hicieron a Estados Unidos de declarar como terroristas a los cárteles mexicanos.

Sólo diré cooperación sí, intervencionismo no: AMLO tras declaraciones de Trump El mandatario consideró que no era un buen día para la confrontación con EU por la víspera del Día de Gracias, pero aseguró que no hay nada qué temer.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre las etiquetas #FueraLeBaronDeMéxico y #LeBarónTraidoresDeLaPatria que se desencadenaron en redes por medio de internautas que señalaban a la familia como los responsables ante una posible pérdida de soberanía en el país.

López Obrador dijo: “Sí decir que nos respetemos, que no haya confrontación, que no haya insultos, que haya tolerancia, que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle al respeto al adversario, nadamas eso, respeto.

Cabe destacar que, este miércoles, Bryan LeBarón declaró que ‘la familia nunca ha querido que la soberanía de México esté en peligro’ y agregó que el anuncio de Trump permite ejercer mayor control sobre ellos.

Evita nuevamente confrontación

Tal como este miércoles, el mandatario evitó nuevamente manifestar su postura respecto a las declaraciones de Donald Trump sobre declarar como terroristas a la delincuencia organizada en México.

“Quedé ayer de no hablar del tema, hoy es Día de Acción de Gracias y reiteramos nuestro reconocimiento, respeto a los estadounidenses que para ellos es un día muy importante hoy y, no es el mejor día, no sería prudente tratar el tema si les parece mañana podemos hablar ya del asunto”, acotó.

Y agregó: “El hecho de que respetemos el Día de Gracias es como si una autoridad de Estados Unidos, la más elevada, hace una expresión de respeto en un día importante para los mexicanos, por ejemplo, aunque no para todos si para muchos el día 12 de diciembre o el 24 de diciembre o el 15 de septiembre, entonces son días importantes para nosotros. Vamos a vernos así”.

Además, explicó que México y Estados Unidos han tenido diferencias a lo largo de la historia, pero también hay comunicación. “Hay relación económica, comercial, cultural, hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos; entonces, lo otro no es que no se vaya a tratar, no tenemos por qué ocultar nada, pero todo tiene su tiempo”, refirió.

